快訊

TPBL／高國豪兄弟鬩牆衝突事件 攻城獅宣布即日起停賽

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

聽新聞
0:00 / 0:00

全民安全指引手冊按設籍發送 南市民政局：租屋族請洽公所

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市由里長及鄰長逐戶發送台灣全民安全指引手冊。圖／台南市民政局提供
台南市由里長及鄰長逐戶發送台灣全民安全指引手冊。圖／台南市民政局提供

台灣全民安全指引手冊已於11月27日送抵台南市各區公所，民政局表示，本次採選舉公報模式，由各區里長與鄰長逐戶投遞。截至12月2日，台南市已有七成市民收到手冊，預計12月12日前完成全數發送。

民政局說，為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機的應變能力，國防部印製新版台灣全民安全指引手冊，內容涵蓋戰災避難、天災應變、物資儲備、假訊息辨識及民防參與等重點，已正式啟動全國家戶普發作業。

此次普發以有設籍家戶為單位，未設籍台南市的租屋族可能無法取得紙本。若需要，可向區公所或里辦公室索取，或至國防部互動式網頁下載電子版台灣全民安全指引（https://prepare.mnd.gov.tw/）閱讀使用。

台灣全民安全指引普發已配達到各區公所，預計12月12日完成發送。圖／台南市民政局提供
台灣全民安全指引普發已配達到各區公所，預計12月12日完成發送。圖／台南市民政局提供
台南市由里長及鄰長逐戶發送台灣全民安全指引手冊。圖／台南市民政局提供
台南市由里長及鄰長逐戶發送台灣全民安全指引手冊。圖／台南市民政局提供
台灣全民安全指引普發，台南市民政局說預計12月12日完成發送。圖／台南市民政局提供
台灣全民安全指引普發，台南市民政局說預計12月12日完成發送。圖／台南市民政局提供

國防部 台南

延伸閱讀

曾任北市委員…陸配徐春鶯涉反滲透法遭押 蔣萬安嗆綠營「別上帝視角」

住宿生和租屋族也拿得到 台大學生校園自主發放「小橘書」

眾神之都！歷時2年 南市7間廟宇通過「宮廟博物館」認證

新北殯儀館涉收賄起訴25人 民政局：絕不寬貸

相關新聞

影／保育類藍腹鷴公鳥「硬上老母雞」追逐 生態農場罕見活春宮震撼

嘉義縣中埔鄉深坑村「築夢森居探索生態農場」，近日驚現一幕罕見讓人哭笑不得生態畫面，台灣特有種保育鳥類藍腹鷴疑誤將農場飼養...

收藏控看過來！台南人氣公仔「巷仔Niau」推四大古蹟限定款

台南人氣公仔「巷仔Niau」去年在文博會掀起收藏熱潮，今年推出全新「城市系列」微型公仔，結合台南代表性古蹟打造限定造型。...

嘉市副議長拍桌怒轟教育處長囂張圖領高額退休金 教育處長喊冤

嘉義市議會上午最後總質詢，副議長張榮藏桌上放置看板，拍桌怒轟教育處長郭添財任內教育績效下滑，行政推動遲滯，對議員態度傲慢...

全民安全指引手冊按設籍發送 南市民政局：租屋族請洽公所

台灣全民安全指引手冊已於11月27日送抵台南市各區公所，民政局表示，本次採選舉公報模式，由各區里長與鄰長逐戶投遞。截至1...

性專區議題延燒嘉市議員批警局操作民意　警局長坦承問卷設計不夠嚴謹

倡議性專區的嘉市議員顏翎熹上午質詢，從政策法源、行政作業到警局的民意問卷，逐一猛烈追擊，批警方問卷「粗糙、導向、失格，用...

阿里山天文生態營開跑 冬季星空、浪漫花海一次收攬

一年一度阿里山天文生態營來了！林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市天文協會合作，明年1月至3月舉辦4梯次觀星活動，冬季是觀星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。