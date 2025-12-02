全民安全指引手冊按設籍發送 南市民政局：租屋族請洽公所

台灣全民安全指引手冊已於11月27日送抵台南市各區公所，民政局表示，本次採選舉公報模式，由各區里長與鄰長逐戶投遞。截至12月2日，台南市已有七成市民收到手冊，預計12月12日前完成全數發送。

民政局說，為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機的應變能力，國防部印製新版台灣全民安全指引手冊，內容涵蓋戰災避難、天災應變、物資儲備、假訊息辨識及民防參與等重點，已正式啟動全國家戶普發作業。