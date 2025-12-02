聽新聞
0:00 / 0:00
全民安全指引手冊按設籍發送 南市民政局：租屋族請洽公所
台灣全民安全指引手冊已於11月27日送抵台南市各區公所，民政局表示，本次採選舉公報模式，由各區里長與鄰長逐戶投遞。截至12月2日，台南市已有七成市民收到手冊，預計12月12日前完成全數發送。
民政局說，為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機的應變能力，國防部印製新版台灣全民安全指引手冊，內容涵蓋戰災避難、天災應變、物資儲備、假訊息辨識及民防參與等重點，已正式啟動全國家戶普發作業。
此次普發以有設籍家戶為單位，未設籍台南市的租屋族可能無法取得紙本。若需要，可向區公所或里辦公室索取，或至國防部互動式網頁下載電子版台灣全民安全指引（https://prepare.mnd.gov.tw/）閱讀使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言