快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

性專區議題延燒嘉市議員批警局操作民意　警局長坦承問卷設計不夠嚴謹

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
倡議性專區的嘉市議員顏翎熹（右）質詢與警局長陳明志攻防交鋒。記者魯永明／翻攝
倡議性專區的嘉市議員顏翎熹（右）質詢與警局長陳明志攻防交鋒。記者魯永明／翻攝

倡議性專區的嘉市議員顏翎熹上午質詢，從政策法源、行政作業到警局的民意問卷，逐一猛烈追擊，批警方問卷「粗糙、導向、失格，用體感治市」、藐視議會決議，與警局長陳明志攻防交鋒。陳明志強調無意操弄民意，問卷設計不夠嚴謹會改進。

顏翎熹直指警方以「民意不成熟」為由阻擋性專區，卻又以立場偏頗問卷作參考，形同行政單位自行矛盾。她重申，民代不是「民意代言人」，支持性專區從來不是討好選民，而是把議題攤在陽光下討論，「如果民意不成熟，市民為什麼會選我？」面對議員追問，局長陳明志強調尊重議會，否認藐視決議，但遭議員當場反嗆，「嘴上尊重，行為卻失禮。」問卷爭議成為質詢核心。

顏翎熹質疑警方問卷開頭以「議員提案」進行框架設計，明顯導向效果，後續缺點選項更大多暗示性專區會造成治安、市容或價值問題，卻忽視地下性交易才是治安核心。「這種問卷怎麼拿給市民？」「這不是民調，是行政操作。」她語氣強烈。

陳明志承認問卷設計不夠嚴謹，問卷由局內幕僚研擬，並非外部學者，先前說法若造成誤解「願意檢討」。但顏翎熹批局長說法前後矛盾，「一下說有資料化，一下說沒有；一下說有博士參與，現在又說幕僚研擬，到底哪句是真的？

顏翎熹強調，民意調查須符合「公共利益、個人權益、程序正當」3大倫理原則，但警方問卷設計未守住基本門檻，既未審查也不透明，更不足以做政策依據。「錯誤問卷若不下架改進，就會留在議會紀錄裡，成為行政荒腔走板證據。」

除問卷，顏翎熹批市府引用「錯誤300公尺標準」，導致性專區在嘉市「無地可設」，背離中央立法精神，讓專區淪為「紙上空間」，「不能再讓錯誤法源與行政操作綁架城市治理。」陳明志重申無意操弄民意，願意改進流程，未來若再有調查需求會更嚴謹規畫，確保中立與透明。但顏翎熹強調，市府必須拿出具體作為不是「之後評估、之後改進」空話。

倡議性專區的嘉市議員顏翎熹（右）質詢與警局長陳明志攻防交鋒。記者魯永明／翻攝
倡議性專區的嘉市議員顏翎熹（右）質詢與警局長陳明志攻防交鋒。記者魯永明／翻攝

性專區 設計 議員

延伸閱讀

嘉市議員揭4班公車不停害學生搭不到 市府：已要求所有班車務必停靠

嘉義市飆車族深夜炸街擾民噪音投訴不斷 環保局：嚴格取締

警方啟用「毒品唾液快篩試劑」揪3毒駕中央僅配80劑 嘉市警局掏預算補貨

機車橫行公園成日常 嘉市議員痛揭「切西瓜亂象」危害市民安全

相關新聞

影／保育類藍腹鷴公鳥「硬上老母雞」追逐 生態農場罕見活春宮震撼

嘉義縣中埔鄉深坑村「築夢森居探索生態農場」，近日驚現一幕罕見讓人哭笑不得生態畫面，台灣特有種保育鳥類藍腹鷴疑誤將農場飼養...

收藏控看過來！台南人氣公仔「巷仔Niau」推四大古蹟限定款

台南人氣公仔「巷仔Niau」去年在文博會掀起收藏熱潮，今年推出全新「城市系列」微型公仔，結合台南代表性古蹟打造限定造型。...

嘉市副議長拍桌怒轟教育處長囂張圖領高額退休金 教育處長喊冤

嘉義市議會上午最後總質詢，副議長張榮藏桌上放置看板，拍桌怒轟教育處長郭添財任內教育績效下滑，行政推動遲滯，對議員態度傲慢...

全民安全指引手冊按設籍發送 南市民政局：租屋族請洽公所

台灣全民安全指引手冊已於11月27日送抵台南市各區公所，民政局表示，本次採選舉公報模式，由各區里長與鄰長逐戶投遞。截至1...

性專區議題延燒嘉市議員批警局操作民意　警局長坦承問卷設計不夠嚴謹

倡議性專區的嘉市議員顏翎熹上午質詢，從政策法源、行政作業到警局的民意問卷，逐一猛烈追擊，批警方問卷「粗糙、導向、失格，用...

阿里山天文生態營開跑 冬季星空、浪漫花海一次收攬

一年一度阿里山天文生態營來了！林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市天文協會合作，明年1月至3月舉辦4梯次觀星活動，冬季是觀星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。