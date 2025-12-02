性專區議題延燒嘉市議員批警局操作民意　警局長坦承問卷設計不夠嚴謹

倡議性專區的嘉市議員顏翎熹上午質詢，從政策法源、行政作業到警局的民意問卷，逐一猛烈追擊，批警方問卷「粗糙、導向、失格，用體感治市」、藐視議會決議，與警局長陳明志攻防交鋒。陳明志強調無意操弄民意，問卷設計不夠嚴謹會改進。

顏翎熹直指警方以「民意不成熟」為由阻擋性專區，卻又以立場偏頗問卷作參考，形同行政單位自行矛盾。她重申，民代不是「民意代言人」，支持性專區從來不是討好選民，而是把議題攤在陽光下討論，「如果民意不成熟，市民為什麼會選我？」面對議員追問，局長陳明志強調尊重議會，否認藐視決議，但遭議員當場反嗆，「嘴上尊重，行為卻失禮。」問卷爭議成為質詢核心。

顏翎熹質疑警方問卷開頭以「議員提案」進行框架設計，明顯導向效果，後續缺點選項更大多暗示性專區會造成治安、市容或價值問題，卻忽視地下性交易才是治安核心。「這種問卷怎麼拿給市民？」「這不是民調，是行政操作。」她語氣強烈。

陳明志承認問卷設計不夠嚴謹，問卷由局內幕僚研擬，並非外部學者，先前說法若造成誤解「願意檢討」。但顏翎熹批局長說法前後矛盾，「一下說有資料化，一下說沒有；一下說有博士參與，現在又說幕僚研擬，到底哪句是真的？

顏翎熹強調，民意調查須符合「公共利益、個人權益、程序正當」3大倫理原則，但警方問卷設計未守住基本門檻，既未審查也不透明，更不足以做政策依據。「錯誤問卷若不下架改進，就會留在議會紀錄裡，成為行政荒腔走板證據。」