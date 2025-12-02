快訊

阿里山天文生態營開跑 冬季星空、浪漫花海一次收攬

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山天文生態營明年1月至3月將有4梯次，12月4日上午9時開放報名，可將冬季星空、花海一次收攬。圖／林業署嘉義分署提供
一年一度阿里山天文生態營來了！林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市天文協會合作，明年1月至3月舉辦4梯次觀星活動，冬季是觀星絕佳時機，有機會目睹「冬季大鑽石」，時值冬末初春花海盛開，還有導覽解說員帶領遊客走訪森林步道，述說阿里山林業開發故事。

嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區位於高海拔區域，環境低光害、空氣澄澈，是台灣重要天文觀測場域，冬末初春時節是四季中亮星分布最密集時期，可觀看到由六顆明亮「一等星」連成著名的「冬季大鑽石」，其中「天狼星」更是天空可觀測到最亮的星星。

此外，每年1至3月適逢園區內白木蘭、霧社山櫻花、唐實櫻、紫玉蘭及貼梗海棠等木本花卉接續開放，阿里山國家森林遊樂區迎來最燦爛的季節，活動期間正值情人節，最適合攜手心儀對象觀賞季節限定的阿里山優質美景，錯過就要再等一年。

嘉義分署介紹，在地導覽解說員白天會帶領遊客走訪森林步道，述說阿里山豐富生態、林業開發歷史及在地居民生活故事；夜晚則由嘉義市天文協會專業人員接力介紹冬季星座神話故事、星空攝影技巧，現場也開放天文攝影體驗，讓遊客用相機或手機捕捉星空之美。

阿里山天文生態營活動於12月4日上午9時開放報名，簡章及日期可上報名網址查詢。活動期間將乘坐電動遊園車往返園區主要地點，適合國小2年級以上親子、成人及銀髮族參加，費用每人3300元，活動諮詢可在報名網站留言，或洽詢嘉義市天文協會王小姐0912527189。

阿里山天文生態營明年1月至3月將有4梯次，12月4日上午9時開放報名，可將冬季星空、花海一次收攬。圖／林業署嘉義分署提供
