台南一級觀光區火車站中山、中正路到西門路 重劃「人行空間」

台南市中西區從火車站一路延伸至中正路、中山路與西門路一帶，是觀光密度最高的核心區域，古蹟、百貨與商圈緊密串連，人行需求始終強烈，但長期依賴騎樓通行，高低落差造成步行不便；交通局完成中正路與中山路的人行友善設計規畫，將於12月8日晚間舉行地方說明會，向市民公開最新成果並蒐集意見。

交通局指出，市府近年向中央爭取經費，針對中正路、中山路進行道路空間再配置，目的在於強化行人安全、改善騎樓與人行道通行品質。局長王銘德表示，市府自去年起透過公民共學工作坊與居民討論改善方向，並在設計分享會公開初步規畫，廣泛蒐集地區使用者的實際經驗，作為調整設計的重要依據。

這次完成的規畫內容涵蓋騎樓動線整理、人行空間擴增以及路口安全設計等。交通局強調，兩路段均為台南市中心主要道路，牽涉民眾日常生活細節，希望透過再度召開說明會，讓市民清楚掌握變動並持續提供意見，使後續工程更貼近需求。

中西區長蔡佳甫表示，若能打造連續平整的人行步道，一路可串聯到國華友愛商圈，將有助古蹟軸線與商圈動線整合，提升遊客體驗，但推動新設人行空間勢必影響汽機車停車格位，確實存在兩難。

