快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

聽新聞
0:00 / 0:00

台南一級觀光區火車站中山、中正路到西門路 重劃「人行空間」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區中正路和中山路是一級觀光熱區，但人行空間不足被詬病。圖／台南市交通局長提供
台南市中西區中正路和中山路是一級觀光熱區，但人行空間不足被詬病。圖／台南市交通局長提供

台南市中西區從火車站一路延伸至中正路、中山路與西門路一帶，是觀光密度最高的核心區域，古蹟、百貨與商圈緊密串連，人行需求始終強烈，但長期依賴騎樓通行，高低落差造成步行不便；交通局完成中正路與中山路的人行友善設計規畫，將於12月8日晚間舉行地方說明會，向市民公開最新成果並蒐集意見。

交通局指出，市府近年向中央爭取經費，針對中正路、中山路進行道路空間再配置，目的在於強化行人安全、改善騎樓與人行道通行品質。局長王銘德表示，市府自去年起透過公民共學工作坊與居民討論改善方向，並在設計分享會公開初步規畫，廣泛蒐集地區使用者的實際經驗，作為調整設計的重要依據。

這次完成的規畫內容涵蓋騎樓動線整理、人行空間擴增以及路口安全設計等。交通局強調，兩路段均為台南市中心主要道路，牽涉民眾日常生活細節，希望透過再度召開說明會，讓市民清楚掌握變動並持續提供意見，使後續工程更貼近需求。

中西區長蔡佳甫表示，若能打造連續平整的人行步道，一路可串聯到國華友愛商圈，將有助古蹟軸線與商圈動線整合，提升遊客體驗，但推動新設人行空間勢必影響汽機車停車格位，確實存在兩難。

交通局說明，市府向中央爭取經費進行道路再配置，目標是改善騎樓動線、擴增步行空間並提升路口安全；過程中透過公民共學工作坊與設計分享會，蒐集居民與商家的使用經驗，作為調整設計的關鍵依據。

說明會將於12月8日18時30分在中西區公所6樓大禮堂舉行，市府呼籲沿線居民與關心行人權益的市民踴躍參與，共同討論市中心步行環境的調整方向。

台南市交通局邀市民參與市區中正路和中山路人行友善環境的設計成果。圖／台南市交通局長提供
台南市交通局邀市民參與市區中正路和中山路人行友善環境的設計成果。圖／台南市交通局長提供
台南市中西區中正路和中山路是一級觀光熱區，但人行空間不足。圖／台南市交通局長提供
台南市中西區中正路和中山路是一級觀光熱區，但人行空間不足。圖／台南市交通局長提供

人行道 設計 騎樓

延伸閱讀

預拌混凝土車有夠多 新北議員建議科技執法 防違規行駛威脅學生安全

桃市府推龍元宮舊城再生 劉熒隆爭取街廓改造拚龍潭觀光

台中轉運站月台昏暗男子跌倒獲判30萬國賠 中市府不上訴：補繪標線

擺脫行人地獄…台南中正路、中山路重新配置 地方說明會8日舉行

相關新聞

影／保育類藍腹鷴公鳥「硬上老母雞」追逐 生態農場罕見活春宮震撼

嘉義縣中埔鄉深坑村「築夢森居探索生態農場」，近日驚現一幕罕見讓人哭笑不得生態畫面，台灣特有種保育鳥類藍腹鷴疑誤將農場飼養...

台南一級觀光區火車站中山、中正路到西門路 重劃「人行空間」

台南市中西區從火車站一路延伸至中正路、中山路與西門路一帶，是觀光密度最高的核心區域，古蹟、百貨與商圈緊密串連，人行需求始...

農地勿階級化 張麗善：農1農2應合併

內政部國土計畫審議委員會今審議雲林縣國土功能分區圖，縣長張麗善昨表示，國土計畫政策的「農1（優良農地）」、「農2（良好農...

台南後壁烏樹林暫置場悶燒 築構冷卻池降溫

台南後壁烏樹林暫置場大火昨邁入第11天，持續以水線灌救、重機具分層挖掘，並運用無人機空拍掌握火場熱區，有義消直言現場宛如...

今年第3次 台南城西掩埋場起火挨批

台南後壁區烏樹林的颱風災後暫置場大火持續燜燒，不料安南區城西掩埋場前晚也起火，已是今年來第3次，經證實為1個月前燃燒的延...

西螺藝術家蘇慧棉獲國軍文藝銀像獎 徐國勇親往貼紅榜

前內政部長的民進黨秘書長徐國勇專程抵西螺福興宮參拜，感謝太平媽祖守護濁水溪大糧倉，庇佑非洲豬瘟未入侵養豬大縣的雲林，六畜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。