台南「巷仔Niau」城市系列古蹟公仔 12/3開賣

中央社／ 台南2日電

2024台灣文化創意博覽會在台南，吉祥物「巷仔Niau」大受歡迎，台南市政府陸續推出公仔盲盒和禮盒，明天將再開賣「城市系列」4款古蹟限定微型公仔。

台南市政府文化局今天指出，「巷仔Niau」城市系列微型公仔，涵蓋安平古堡、安平樹屋、億載金城、赤崁樓等4款古蹟限定造型，採常態販售模式，無限量限制，若現場商品售罄，將補貨重新上架，整體販售期1年。

文化局表示，此系列強調「到景點才能買到」的城市專屬感，讓收藏者在收集公仔同時，也走進古蹟感受文化底蘊；後續也將依循城市脈絡推出更多款式，讓人以輕鬆可愛方式認識台南。

此外，文化局預定12月中下旬推出「巷仔Niau」意象伴手禮，以「巷仔Niau遊臺南」為核心概念，從包裝到造型呼應台南城市紋理，感受溫度和故事。

「巷仔Niau」是2024台灣文博會吉祥物，以呼應大航海時代商船常見不可或缺的捕鼠貓，短圓尾巴折角被稱為「麒麟尾」，象徵擅長抓捕老鼠的基因。

台南 文化局 古蹟

