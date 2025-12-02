來嘉玩偶嘉年華 三昧堂3公尺高布袋戲偶首曝光

快訊

中央社／ 嘉義縣2日電

「來嘉玩偶」創藝布袋戲嘉年華12月6日至14日在嘉縣表藝中心登場，三昧堂創意木偶團隊為明年台灣燈會製作的3公尺巨型布袋戲偶「王孫大使」，將在活動中首度曝光。

嘉義縣文化觀光局今天告訴中央社記者，2026台灣燈會在嘉義，燈會開幕時三昧堂和雯翔舞團將合作演出以「鹿草鄉圓山宮王孫大使火祭」為主題的「火馬韶光」舞作。三昧堂為此特別製作一尊3公尺高的「王孫大使」戲偶，加上一隻2.5公尺高的「獵犬公」，搭配舞者演出。

文觀局說，3公尺高的王孫大使與2.5公尺的獵犬公，將在6日「來嘉玩偶」嘉年華開場時首度亮相，7日「火馬韶光」舞碼也要在嘉義縣表演藝術中心演藝廳首演。王孫大使是圓山宮主祀神明，獵犬公則是王孫大使的獵狗，同被祀奉在圓山宮中。

三昧堂團長嚴仁鴻表示，三昧堂要在明年台灣燈會主舞台以3公尺高的戲偶演出，這是超大的挑戰，為此請雕刻師洪裕傑刻了一顆頭圍約60公分的超大偶頭，一切工法都比照布袋戲偶處理。

嚴仁鴻說，巨大的偶身則由民雄竹將坊的林裕棠師傅以竹片編製，做出有腰身的竹架；再由三昧堂造型師王文志、莊謦瑋、王怡文3人一起打造大偶造型，偶衣設計製作師陳有豐製作超大偶衣，如此才完成全台第一尊3公尺巨型精工布袋戲偶。

文觀局表示，來嘉玩偶今年邁入第10屆，集結掌中戲、金光戲、電視布袋戲以及懸絲戲偶，總數超過300尊，是20年來全台最大規模的戲偶展；另有布袋戲輪番演出、真人版COSPLAY、各式手作工作坊，觀眾還有機會抽中大型精工布袋戲偶，適合親子同樂。

布袋戲 台灣燈會

