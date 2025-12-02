影／保育類藍腹鷴公鳥「硬上老母雞」追逐　生態農場罕見活春宮震撼

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉深坑村「築夢森居探索生態農場」，近日驚現一幕罕見讓人哭笑不得生態畫面，台灣特有種保育鳥類藍腹鷴疑誤將農場飼養的老母雞，當成雌性同伴，上演激烈追逐與強迫求偶行為，場面宛如荒野版「活春宮」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉深坑村「築夢森居探索生態農場」，近日驚現一幕罕見讓人哭笑不得生態畫面，台灣特有種保育鳥類藍腹鷴疑誤將農場飼養的老母雞，當成雌性同伴，上演激烈追逐與強迫求偶行為，場面宛如荒野版「活春宮」，連專家都直呼少見。

農場主人劉朝維日前在園區散步，聽到狗突然狂吠，循聲查看後竟看到1隻雄性的藍腹鷴緊追著老母雞不放。他驚訝得立刻掏出手機記錄，短短8秒鐘影像，這隻身披亮麗羽色、肉冠鮮紅的公鳥一路窮追母雞，甚至爬上老母雞背部強迫交尾。老母雞嚇得步步後退、四處躲藏，卻仍擺脫不了這名「狂熱追求者」。劉朝維指出，藍腹鷴蘭喜在較高海拔出沒，沒想到會在低海拔的農場出現，更沒料到會對母雞「情有獨鍾」，顯示農場生態保育良好，讓牠們得以在此安心繁衍。

嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺研判，這隻公鳥應是年輕、正值發育與求偶期，卻缺乏同種雌鳥，把母雞視為同科鳥類展開「強行求偶」。他強調，跨物種求偶罕見，連他長年觀察野鳥也頭一回見到。

嘉義大學生物資源學系副教授許富雄指出，藍腹鷴蘭與雞都屬於「雉科」，外型與氣味可能讓公鳥誤認為是雌性同伴。國外曾有類似紀錄，但在台灣確實少見。他強調，藍腹鷴與雞根本無法繁殖，這類行為純屬誤判。

藍腹鷴主要棲息在海拔300至2300公尺的森林，為台灣中低海拔常見的特有種。雄鳥擁有鮮紅肉冠與白色羽冠，在求偶期會展現華麗羽色、點頭拍翅並追逐母鳥跳求偶舞，是山林間極具魅力身影。「事故」發生地築夢森居農場占地3公頃，環繞沄水溪，溪蝦與溪魚成群，生態豐富多樣。園區以戶外探索、生物多樣性與環境教育著稱，是嘉義知名自然學習場域，如今意外增添一段令人瞠目頗具教育意義「跨種求偶奇景」。

