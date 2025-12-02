農地勿階級化 張麗善：農1農2應合併

內政部國土計畫審議委員會今審議雲林縣國土功能分區圖，縣長張麗善昨表示，國土計畫政策的「農1（優良農地）」、「農2（良好農地）」區分，恐造成土地價值落差，應合併為單一「農業發展區」，不要階級化。她預計出席今天國審會，尋求中央支持。

據規畫，農1是25公頃以上、80%以上現況作農業使用，農2則是未達25公頃 、現況不到80%作農用，一樣都是農業用途，申請產銷設施都沒問題。但有農民擔心，列入不同分區，可能會出現土地價值下跌，或後續發展性有相關限制。

全國重要糧倉雲林，農地總量龐大，2021年國土功能分區圖第2階段公布時，雲林被畫設為農1的面積6萬839公頃、農2則2萬6641公頃，引起地方恐慌及反彈，縣府舉行多場說明會彙整各方意見，將農1縮減為1萬4293公頃，農2擴大為7萬2671公頃。

張麗善說，農業部認為農1、農2的生產條件、資源補助都一樣，不用特別犧牲、特別補償，也不用主張農業權，既然如此，她主張農地不要階級化，不要分農1、農2影響農民權益。

她建議，農地只要分平地農地、山坡地農地及鄉村聚落農地。

張麗善昨邀集縣內20個鄉鎮市的農會、公所、地方民代向中央喊話，農1及農2應合併為單一農業發展區。縣議員黃文祥說，全國81萬公頃農地，雲林就占逾10%，顯然不公平，希望中央聽到地方的訴求。

相關人士指出，現行規畫是依2018年全國國土計畫及2021年雲林縣國土計畫來劃設國土功能分區，今天國審會審查不可能直接合併，否則會違反相關規定，也非今天審查重點，縣府也理解；國土法有設計每5年通盤檢討機制，屆時可做必要變更處理。