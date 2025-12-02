聽新聞
台南後壁烏樹林暫置場悶燒 築構冷卻池降溫

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南報導

台南後壁烏樹林暫置場大火昨邁入第11天，持續以水線灌救、重機具分層挖掘，並運用無人機空拍掌握火場熱區，有義消直言現場宛如泥沼，陷下去深及大腿；市府昨築構「冷卻池」，引入嘉南大圳水源，浸泡悶燒的垃圾，提升降溫效率。

目前火場燃燒面巨大且深部悶燒不易撲滅，南市消防局第一救災救護大隊大隊長邱國禎說，24小時處理殘火，分兩班為早上8時到晚上9時、晚上9時再到早上8時，每班都維持24名人力，並搭配有時間支援的義消，配合環保局的9部挖土機架設9條水線，其中有安排砲塔射水，讓弟兄能夠休息，同時運用紅外線熱顯像儀探查高溫區域。

義消劉怡仁前天支援救援，他說，挖土機將垃圾挖出後形成凹洞，再射水形成宛如泥沼的陷阱，走往被分配的作業區時突然就陷下去，到大腿的深度，他和另個弟兄很用力的將大腿拔出來，但另一隻腳又陷下去，還好沒背氣瓶、戴面罩，不然加上那個重量恐爬不起來，目前30分鐘就換人涉水，體力上負荷還可以，但現場木材、輪胎燃燒氣味不好受。

環保局表示，利用地形與已燃盡樹枝，用挖土機構築圍堰，透過水利局支援抽水機自嘉南大圳引入水源，挖出悶燒垃圾放入，以底層滲水浸泡方式，提升降溫效率，同時間搭配開挖與消防人員操作水線，盼縮短滅火時程。

即便環保局近日監測周圍空氣品質屬普通等級，市民仍感受全市空氣中散發一股燒焦味、塑膠味，有人更半夜被臭醒；環保局指出，昨下午1時監測車即時數據PM2.5平均約每立方公尺16.8微克、PM10約34微克，低於標準，針對相關區域會加強巡查與監測，而近期西半部高壓迴流影響，汙染物不易擴散，不過今起東北季風逐漸增強，擴散條件良好，預估空品逐漸改善。

