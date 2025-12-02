今年第3次 台南城西掩埋場起火挨批

台南後壁區烏樹林的颱風災後暫置場大火持續燜燒，不料安南區城西掩埋場前晚也起火，已是今年來第3次，經證實為1個月前燃燒的延續，消防局昨初步排除人為因素，但議員怒轟，未落實降溫等防備措施，「難道都不是人為疏失？」要求市府負起責任。

南市環保局指出，已針對掩埋場啟動全方位強化措施，包括增加覆土頻率、熱點即時監測、強化夜間巡查、現場機具待命、分區壓實與降溫等，後續也將調整堆置高度與動線，降低堆置高度，避免堆體內部高溫累積，擴大安全間隔帶，降低火勢蔓延可能。

城西掩埋場3月21日三期掩埋場區冒出白煙，疑收運的廢家具中遺留餘燼，加上乾燥氣候及風勢助燃引發火警；10月15日下午3時半許二期掩埋場傳火警，濃煙漫天，直到晚間10時完全撲滅；僅隔1個半月，二期場區前晚7時許再冒出大火，約當晚10時撲滅、直到近凌晨處理完殘火，所幸3次都無人傷亡。

消防局火調人員前晚和昨都前往現場勘查，初步排除人為縱火因素，將挖掘現場、訪問現場人員、關係人釐清起火原因。

市議員林燕祝說，城西10月以來接連發生燜燒，市府卻缺乏警覺，更未落實噴水降溫等防備措施，加上烏樹林廢棄物堆置場燜燒超過10天，不能以氣候導致廢棄物易燃燒為藉口，都是嚴重人為管理疏失，也讓居民不斷反映空氣「差到令人窒息」，市府盡速改善並負起責任，還給市民清淨空氣。

環保局表示，事故發生後水車與機具即刻到場灌救，並立即開挖防火區隔，有效阻止火勢延燒，並為降低氣候因素帶來風險，持續在二期掩埋場覆土降溫外，也以挖土機分區壓實堆置垃圾，達一定量後即覆土，同時掩埋區設置沼氣管，可讓垃圾層累積的沼氣得以逐步逸散，避免濃度過高引燃。

環保局也指出，城西更新爐預計明年上半年完工，屆時與城西舊爐、永康焚化爐共同運作，降低垃圾暫置量，自源頭減少火災風險。