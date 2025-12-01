聽新聞
西螺藝術家蘇慧棉獲國軍文藝銀像獎 徐國勇親往貼紅榜
前內政部長的民進黨秘書長徐國勇專程抵西螺福興宮參拜，感謝太平媽祖守護濁水溪大糧倉，庇佑非洲豬瘟未入侵養豬大縣的雲林，六畜平安，並為長期著力於太平媽畫作的在地美術家蘇慧棉，張貼紅榜祝賀榮獲國軍文藝金像獎「銀像獎」。
徐國勇今天在福興宮董事長楊文鐘及民進黨籍西螺、崙背、元長等鄉鎮長陪同下，循古禮參拜，徐國勇對對廟方長期推動文化保存的用心深表讚賞，並表示宗教信仰是凝聚地方力量的重要根基，雖卸任內政部長了，但未來樂於持續關注宗教文化傳承事務。
隨後，徐國勇拜訪西螺太平媽文史協會理事長楊文祥，了解協會多年來致力文資保存成果、影像記錄、文物典藏，期待未來有更多跨領域合作，讓太平媽文化延續不斷。
徐國勇並拜會長期以太平媽創作的藝術家蘇慧棉，對地方藝術家能以文化信仰作為靈感來源、並透過作品推廣太平媽仁愛濟世精神，深表肯定，並張貼紅榜祝賀蘇慧棉老師榮獲第59屆國軍文藝金像獎「銀像獎」，期許更多台灣人民都能像這樣成為富而好禮的好國好民。
