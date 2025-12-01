快訊

西螺藝術家蘇慧棉獲國軍文藝銀像獎 徐國勇親往貼紅榜

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺藝術家蘇慧棉（右四）獲國軍文藝銀像獎，民進黨秘書長徐國勇親往貼紅榜。記者蔡維斌／翻攝
西螺藝術家蘇慧棉（右四）獲國軍文藝銀像獎，民進黨秘書長徐國勇親往貼紅榜。記者蔡維斌／翻攝

前內政部長的民進黨秘書長徐國勇專程抵西螺福興宮參拜，感謝太平媽祖守護濁水溪大糧倉，庇佑非洲豬瘟未入侵養豬大縣的雲林，六畜平安，並為長期著力於太平媽畫作的在地美術家蘇慧棉，張貼紅榜祝賀榮獲國軍文藝金像獎「銀像獎」。

徐國勇今天在福興宮董事長楊文鐘及民進黨籍西螺、崙背、元長等鄉鎮長陪同下，循古禮參拜，徐國勇對對廟方長期推動文化保存的用心深表讚賞，並表示宗教信仰是凝聚地方力量的重要根基，雖卸任內政部長了，但未來樂於持續關注宗教文化傳承事務。

隨後，徐國勇拜訪西螺太平媽文史協會理事長楊文祥，了解協會多年來致力文資保存成果、影像記錄、文物典藏，期待未來有更多跨領域合作，讓太平媽文化延續不斷。

徐國勇並拜會長期以太平媽創作的藝術家蘇慧棉，對地方藝術家能以文化信仰作為靈感來源、並透過作品推廣太平媽仁愛濟世精神，深表肯定，並張貼紅榜祝賀蘇慧棉老師榮獲第59屆國軍文藝金像獎「銀像獎」，期許更多台灣人民都能像這樣成為富而好禮的好國好民。

西螺長期致力於福興宮太平媽祖創作的藝術家蘇慧棉獲國軍文藝銀像獎，民進黨秘書長徐國勇（左二）親往貼紅榜，並參拜太平媽。記者蔡維斌／翻攝
西螺長期致力於福興宮太平媽祖創作的藝術家蘇慧棉獲國軍文藝銀像獎，民進黨秘書長徐國勇（左二）親往貼紅榜，並參拜太平媽。記者蔡維斌／翻攝

