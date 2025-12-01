廢棄物暫置場陸續起火…環境部研擬災害廢棄物管理指引 確保安全、減少火災

快訊

中央社／ 台北1日電
消防員示意圖。圖／AI生成

環境部今天表示，近期全台廢棄物暫置場陸續發生火災，因此現正研擬「災害廢棄物管理指引」，確保災害廢棄物處理作業能迅速安全；另籲民眾避免將易燃物投入垃圾車，防範未妥善分類廢棄物進入掩埋場。

環境部晚間發布新聞稿表示，近期全台廢棄物暫置場所陸續發生火災，肇因可歸納為2大主因，首先，今年秋季異常暖乾，顯著提高自燃發生率。

其次，近期受颱風強風及致災性暴雨侵襲，各地短時間內累積大量大型災害廢棄物，包括家具、樹枝及各類雜物，混合堆置後極易因發酵產熱而引發燃燒。

環境部表示，已正式通函地方政府，要求將環保設施防災工作列為營運管理最優先項目；在源頭管控方面，加強家戶垃圾強制分類與破袋稽查，杜絕瓦斯罐、打火機、鋰電池等危險性物品混入一般垃圾，避免進入掩埋場後造成爆裂或引燃的風險。

場區管理上，落實場區整理整頓，場區內如有堆置資源回收物或巨大廢棄物（廢家具、床墊）等易燃性物質，應分區存放，勿與裸露垃圾混雜。

此外，環境部並請地方政府加強維護管理場區內紅外線熱顯像儀、消防水砲、消防箱、沼氣管及監視系統等防災設備效能，建構24小時即時監控機制，在溫度異常初現時即可自動通報並啟動應變，掌握救災黃金時間。

環境部指出，現正參考日本災害廢棄物管理處理經驗，研擬「災害廢棄物管理指引」，確保災害廢棄物處理作業能迅速、安全且符合相關法規；未來據以協助地方強化災害廢棄物管理及處理去化，減少火災發生及減低對環境衝擊。

