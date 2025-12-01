快訊

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句Coming Soon

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

台南烏樹林廢棄物暫置場悶燒 市府引水浸泡降溫

中央社／ 台南1日電
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚上起火，至今仍有部分悶燒情況。圖／環保局提供
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚上起火，至今仍有部分悶燒情況。圖／環保局提供

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚上起火，至今仍有部分悶燒情況。市府水利局今天支援抽水機自嘉南大圳引入水源，希望透過由底層滲水浸泡方式，有效提升降溫效率。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，烏樹林暫置區目前僅剩綜合類廢棄物區未完全滅火，環保局與消防局日夜持續在現場作業，燃燒範圍已逐步縮小。

環保局表示，今天以挖土機利用地形與已燃盡樹枝構築圍堰，並由水利局支援抽水機自嘉南大圳引入水源，透過由底層滲水浸泡方式，有效提升降溫效率。同時搭配開挖與消防人員操作水線，上下同步作業，加速控制火勢，縮短滅火時程。

環保局指出，今天起受東北風逐漸增強影響，水平擴散條件改善，台南市整體空氣品質維持普通等級，持續監測中。

水質部分，環保局已於11月22日、25日與28日及12月1日巡查，均未發現消防廢水外溢。今天也於嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排採水送驗，根據目前已出爐檢測結果顯示，上游灌溉用水符合標準，下游下秀祐橋河川水質亦未見異常。

環保局 台南 廢棄物

延伸閱讀

基隆自來水遭油汙染案市府開罰50萬 台水：要向環保局洽詢裁罰理由

台南垃圾暫置場連燒惹民怨 藍營民代轟：嚴重人為疏失

影／台南城西第二掩埋場20公尺高垃圾堆大火撲滅 怪手開挖灌救悶燒處

台南後壁烏樹林燃燒第10天！安南城西掩埋場也冒出大火 消防搶救中

相關新聞

西螺藝術家蘇慧棉獲國軍文藝銀像獎 徐國勇親往貼紅榜

前內政部長的民進黨秘書長徐國勇專程抵西螺福興宮參拜，感謝太平媽祖守護濁水溪大糧倉，庇佑非洲豬瘟未入侵養豬大縣的雲林，六畜...

廢棄物暫置場陸續起火…環境部研擬災害廢棄物管理指引 確保安全、減少火災

環境部今天表示，近期全台廢棄物暫置場陸續發生火災，因此現正研擬「災害廢棄物管理指引」，確保災害廢棄物處理作業能迅速安全；...

台南烏樹林廢棄物暫置場悶燒 市府引水浸泡降溫

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚上起火，至今仍有部分悶燒情況。市府水利局今天支援抽水機自嘉南大圳引入水源，希...

嘉義跨年卡司再添重量級 羅志祥、林美秀、許富凱同台共迎2026

嘉義市2025年底壓軸盛事即將登場，市政府宣布「2026 全嘉藝起來跨年晚會」將於12月31日（周三）下午5時30分在嘉...

國土計畫明審議…張麗善反對農地「階級化」 喊話中央合併農1、農2

內政部國土計畫審議委員會預計明天審議雲林縣國土功能分區圖草案，縣長張麗善今邀集20鄉鎮市農會、公所及地方民代向中央喊話，...

建築師夫婦捐百萬無線超音波助搶命 強化嘉義防火安全

建築師詹益源、林淑娥夫婦捐贈3組手持式無線超音波及800只住宅用警報器，總價100萬元加強嘉義縣消防局設備，縣長翁章梁代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。