台南烏樹林廢棄物暫置場悶燒 市府引水浸泡降溫

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚上起火，至今仍有部分悶燒情況。市府水利局今天支援抽水機自嘉南大圳引入水源，希望透過由底層滲水浸泡方式，有效提升降溫效率。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，烏樹林暫置區目前僅剩綜合類廢棄物區未完全滅火，環保局與消防局日夜持續在現場作業，燃燒範圍已逐步縮小。

環保局表示，今天以挖土機利用地形與已燃盡樹枝構築圍堰，並由水利局支援抽水機自嘉南大圳引入水源，透過由底層滲水浸泡方式，有效提升降溫效率。同時搭配開挖與消防人員操作水線，上下同步作業，加速控制火勢，縮短滅火時程。

環保局指出，今天起受東北風逐漸增強影響，水平擴散條件改善，台南市整體空氣品質維持普通等級，持續監測中。

水質部分，環保局已於11月22日、25日與28日及12月1日巡查，均未發現消防廢水外溢。今天也於嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排採水送驗，根據目前已出爐檢測結果顯示，上游灌溉用水符合標準，下游下秀祐橋河川水質亦未見異常。