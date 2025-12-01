台南社宅宜居小東11日起申請 婚育戶長者換居也優先

快訊

中央社／ 台南1日電
台南市政府1日下午在永華市政中心舉行「宜居小東社會住宅」招租記者會，市長黃偉哲（2排左3）等人出席。（台南市政府提供）中央社
台南市政府首處自建社會住宅「宜居小東」將自11日起受理申請，提供1至3房型共376戶；其中40%提供經濟或社會弱勢優先申請，並增加10%「婚育戶」，符合條件者提高中籤率。

市長黃偉哲今天出席在永華市政中心舉行的「宜居小東社會住宅」招租記者會致詞表示，宜居小東可謂是南市府自辦社宅「旗艦案」，供應戶數、公設與內部配備、居住環境均以高標準規劃，包含日照中心、幼兒園與店鋪等，一應俱全。

黃偉哲說，此案地處市中心精華地帶，周邊匯聚台南公園、台南車站、成大商圈、轉運站、醫院與多所學校，生活機能完整且交通便捷，是市民期待已久優質社會住宅。

他強調，隨著鐵路地下化及周邊交通改善，城市景觀與動線將大幅升級，結合公園綠地與文化場域，宜居小東區域可望成為兼具文化魅力與高品質綠生活代表性場域，市府將與中央共同努力，逐漸完成更多社宅量體，提供市民更好居住選擇。

台南市都市發展局提供資料指出，宜居小東規劃地上14層、地下3層，提供1至3房型，共376戶，其中40%為優先戶，提供給經濟或社會弱勢身分者申請；另外，也推出「長者換居」，讓長輩可選擇更適合自身需求的住宅環境。

都發局指出，此次招租也特別增加10%「婚育戶」，凡申請日前2年內登記結婚且婚姻存續，或育有6歲以下子女（含胎兒）者，可提高抽籤機率，打造更友善育兒與成家環境。

都發局表示，宜居社宅申請基本資格為年滿18歲國民，設籍於台南市或在南市就業、就學有居住需求者，家庭成員需無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準（114年為新台幣54303元），申請期間自12月11日上午9時至115年1月12日下午5時。

