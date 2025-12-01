台南社宅宜居小東11日起申請 婚育戶長者換居也優先
台南市政府首處自建社會住宅「宜居小東」將自11日起受理申請，提供1至3房型共376戶；其中40%提供經濟或社會弱勢優先申請，並增加10%「婚育戶」，符合條件者提高中籤率。
市長黃偉哲今天出席在永華市政中心舉行的「宜居小東社會住宅」招租記者會致詞表示，宜居小東可謂是南市府自辦社宅「旗艦案」，供應戶數、公設與內部配備、居住環境均以高標準規劃，包含日照中心、幼兒園與店鋪等，一應俱全。
黃偉哲說，此案地處市中心精華地帶，周邊匯聚台南公園、台南車站、成大商圈、轉運站、醫院與多所學校，生活機能完整且交通便捷，是市民期待已久優質社會住宅。
他強調，隨著鐵路地下化及周邊交通改善，城市景觀與動線將大幅升級，結合公園綠地與文化場域，宜居小東區域可望成為兼具文化魅力與高品質綠生活代表性場域，市府將與中央共同努力，逐漸完成更多社宅量體，提供市民更好居住選擇。
台南市都市發展局提供資料指出，宜居小東規劃地上14層、地下3層，提供1至3房型，共376戶，其中40%為優先戶，提供給經濟或社會弱勢身分者申請；另外，也推出「長者換居」，讓長輩可選擇更適合自身需求的住宅環境。
都發局指出，此次招租也特別增加10%「婚育戶」，凡申請日前2年內登記結婚且婚姻存續，或育有6歲以下子女（含胎兒）者，可提高抽籤機率，打造更友善育兒與成家環境。
都發局表示，宜居社宅申請基本資格為年滿18歲國民，設籍於台南市或在南市就業、就學有居住需求者，家庭成員需無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準（114年為新台幣54303元），申請期間自12月11日上午9時至115年1月12日下午5時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言