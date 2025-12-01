嘉縣偏鄉交響樂團39童從頭學起 7日布袋音樂節首演

快訊

中央社／ 嘉義縣1日電

台灣科藝文教協會於今年3月成立「布袋青少年交響樂團」，39名樂團成員都來自偏鄉學校學生，歷經半年多學習終於可以合奏樂曲，7日將在布袋音樂節首演，展現學習成果。

台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈是國小音樂老師，長期引進資源在布袋地區推動藝術、科學、語文等教育，今年更集結布袋國中、布袋國小、布新國小、新岑國小與景山國小學生成立「布袋青少年交響樂團（BYSO）」，將教育資源透過具體行動撒到偏鄉。

蕭愉霈接受中央社記者訪問表示，共有39名小朋友加入BYSO，從頭開始學習，按照興趣分成銅管、木管、絃樂、打擊等分部組別，分別在上述學校做分部練習，10月才開始練合奏，7日將在布袋音樂節首演「拉黛斯基進行曲」，並與多組專業樂團進行大合奏「布袋進行曲」。

蕭愉霈說，BYSO也接受到中華文化總會邀請，明年1月10日，要到台北流行音樂中心與知名歌手合作演出，展現偏鄉學童才能。

蕭愉霈強調，台灣科藝文教協會推廣音樂教育不止於布袋地區，將會逐漸擴散到其他偏鄉，讓偏鄉孩童也會演奏各種樂器。

布袋鎮長蔡瑋傑表示，布袋音樂節7日在布袋港旅客服務中心舉辦，活動從上午9時開始，現場還有布袋魅力商圈及各地特色攤商組成市集，晚間則有高空煙火，邀民眾一起來參加。

