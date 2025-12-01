台南18區將停水39小時 市府籲旅宿業提前因應

台灣自來水公司進行穩定供水及強化供水韌性工程，台南市18個行政區自明天上午9時起停水或降壓供水39小時，逾32萬戶受影響，受影響地區旅宿業眾多，市府通報業者提前因應。

台南市政府觀光旅遊局發布新聞稿指出，台灣自來水公司預估本次工程影響供水區域包含永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區等18個行政區。

台南市觀旅局指出，停水及降壓範圍內旅宿業眾多，且預估停水時間達39小時，為避免影響旅客住宿權益，已在第一時間通報業者因應，呼籲旅宿業主動通知住宿旅客，並建議至少於停水前6小時完成儲水，以避開用水尖峰，另外，儲水容器也應加蓋以避免病媒蚊孳生。

台灣自來水公司第六區管理處提供資料指出，為維持台南市供水穩定、強化供水韌性辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程，將自12月2日上午9時至12月3日晚間12時止，停水施工39小時。

自來水公司指出，受影響行政區中的左鎮、大內、山上為全區停水，安定為全區水壓降低，其餘為部分里別停水、部分里別水壓降低，受影響戶數共計32萬1919戶，其中停水24萬3216戶，水壓降低7萬8703戶。