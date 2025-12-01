快訊

嘉義跨年卡司再添重量級 羅志祥、林美秀、許富凱同台共迎2026

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府今天再公布豪華陣容，包括亞洲天王羅志祥、林美秀、許富凱、Crispy脆樂團、ARKiS與F.F.O，全數加入嘉義跨年舞台，圖為羅志祥。圖／嘉義市政府提供
嘉義市2025年底壓軸盛事即將登場，市政府宣布「2026全嘉藝起來跨年晚會」將於12月31日（周三）下午5時30分在嘉義市政府北棟大樓預定地盛大舉行。繼首波公布韓星頌樂與金曲歌王蕭煌奇掀起熱議後，今天再公布豪華陣容，包括亞洲天王羅志祥、林美秀、許富凱、Crispy脆樂團、ARKiS與F.F.O，引爆年底最強氣勢。

市長黃敏惠表示，今年從12月12日的「320+1城市博覽會」一路到12月31日跨年晚會，嘉義以「共享、宜居、摩登」為核心精神，打造「嘉義+1」的城市能量，並以跨年的「共好」迎向嶄新一年。誠摯邀請全市市民與喜愛嘉義的朋友一起在跨年夜倒數，迎接幸福的2026。

隨著卡司陸續曝光，跨年舞台全面升級。羅志祥將以震撼開場炒熱氣氛，為跨年夜揭開最震撼的序幕；金曲歌王許富凱與三金實力影后、金曲入圍歌手林美秀，則以溫暖歌聲陪伴市民迎向新年；金曲最佳演唱組合Crispy脆樂團以清新旋律療癒全場。人氣男團ARKis與F.F.O則展現最強青春能量，帶來熱力四射的演出。

文化局長謝育哲表示，今年跨年主題強調城市凝聚力與世代共融，卡司兼具實力與娛樂性，後續仍將陸續公布更多演出與亮點，讓市民拭目以待。

更多資訊可追蹤官方粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi」，即時掌握最新卡司更新。歡迎大家共同迎接嘉義在歲末綻放的城市魅力。

嘉義市政府今天再公布豪華陣容，包括亞洲天王羅志祥、林美秀、許富凱、Crispy脆樂團、ARKiS與F.F.O，全數加入嘉義跨年舞台，圖為Crispy脆樂團。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天再公布豪華陣容，包括亞洲天王羅志祥、林美秀、許富凱、Crispy脆樂團、ARKiS與F.F.O，全數加入嘉義跨年舞台，圖為F.F.O。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天再公布豪華陣容，包括亞洲天王羅志祥、林美秀、許富凱、Crispy脆樂團、ARKiS與F.F.O，全數加入嘉義跨年舞台，圖為許富凱。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天再公布豪華陣容，包括亞洲天王羅志祥、林美秀、許富凱、Crispy脆樂團、ARKiS與F.F.O，全數加入嘉義跨年舞台，圖為林美秀。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天再公布豪華陣容，包括亞洲天王羅志祥、林美秀、許富凱、Crispy脆樂團、ARKiS與F.F.O，全數加入嘉義跨年舞台，圖為。ARKis。圖／嘉義市政府提供
