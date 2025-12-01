快訊

國土計畫明審議…張麗善反對農地「階級化」 喊話中央合併農1、農2

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
內政部國土計畫審議委員會預計明天審議雲林縣國土功能分區圖草案，縣長張麗善（著白色外套者）今邀集20鄉鎮市農會、公所及地方民代向中央喊話，指農1及農2的畫設原則過於籠統，應合併為單一農業發展區。記者陳雅玲／攝影
內政部國土計畫審議委員會預計明天審議雲林國土功能分區圖草案，縣長張麗善今邀集20鄉鎮市農會、公所及地方民代向中央喊話，指農1（優良農地）及農2（良好農地）的畫設原則過於籠統，恐造成土地價值落差與農民權益受損，她主張農地不應階級化，提出農1、農2合併單一「農業發展區」，要求中央支持，避免農民產生相對剝奪感。

雲林是全國重要糧倉，農地總量龐大，2021年國土功能分區圖第2階段公布時，雲林被畫設為農1（優良農地，面積達25公頃且農用達80%）的面積6萬839公頃、農2（良好農地，面積未達25公頃或農用未達80%）有2萬6641公頃，引起地方恐慌及反彈。

雲林縣政府接獲許多民眾陳情，為此舉行多場說明會，彙整各方意見後將農1修改為為1萬4293公頃，農2擴大為7萬2671公頃，張麗善表示，雲林肩負全國糧倉重任，特別犧牲應有特別補償，縣府考量雲林農地條件、未來城鄉發展及產業發展需求，提出因地制宜調整原則，但內政部國土審議會專案小組並未採納。

張麗善說，先前與農業部溝通時，農業部認為農1、農2的生產條件、資源補助都一樣，不用特別犧牲、特別補償，也不用主張農業權，既然如此，她主張農地不要階級化，不要再分農1、農2，兩者在糧食安全、農業永續都扮演重要角色，不要分農1、農2影響農民權益，合併為農業發展區即可，並建議農地只要分平地農地、山坡地農地及鄉村聚落農地。

雲林縣議員李明哲表示，雲林農地多、老農多、農地使用限制多，國土計畫分區關乎讓從農民眾變「農奴」還是「農匠」，保留優良農地有必要，但不能要求我保存你享受，而是要大家共同負擔。

議員黃文祥則說，全國81萬公頃農地，雲林就占逾10%，顯然不公平，希望中央聽到地方的訴求，農地不要階級化。

農地 雲林 國土功能分區圖

