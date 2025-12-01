快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

嘉義民雄日本時代「一樂酒家」修復完成 12月3日亮相

中央社／ 嘉義縣1日電

嘉義民雄日本時代木構建築「一樂酒家」在文化部支持下2020年啟動修復工程，歷時5年終以嶄新風貌重生，3日將正式對外開箱展現台日文化交融的歷史軌跡。

在民雄開設七星藥局藥師吳嘉文因不忍民雄老街屋逐一消失，2014年買下已閒置多年的一樂酒家要將其重生。2020年通過文化部「私有老建築保存再生計畫」補助審核，啟動修復工程。

吳嘉文兒子吳至鎧告訴中央社記者，一樂酒家建築採雙層街屋形式，屋架罕見地同時混合「西式桁架」與「閩南式穿斗式構架」，牆面可見竹片與五節芒並用的「編竹夾泥牆」，窗戶更集合無雙窗、旋轉外推窗、橫拉窗、鐵窗花等多種形式，充分展現台日文化交融的歷史軌跡。

吳至鎧指出，修復過程中，匠師以檜木、退役木電線桿等材料修補與抽換腐朽的構件，並盡可能保留原始細節，包括木製雕刻扶手、檜木葉片風扇、扁平長方體絕緣礙子等，讓老屋痕跡在當代重現。

吳至鎧表示，一樂酒家將以打貓街產業記憶展示空間為主軸重新啟動，結合先前已進駐的打貓街坊文化協會、中正大學重構大學路計畫，打造述說地方文史的實驗基地。

吳至鎧說，完工啟用儀式於後天（3日）上午10時展開，首先播放紀錄片「一樂酒家修復工程」，並邀請入圍台北電影獎的導演趙若彤進行映後座談。接著由阮劇團、裝咖人演出，由一樂酒家經營者後代陳宛誼編寫的主題劇「新娘相」，帶領與會來賓進入酒家文化的歷史情境。

建築 日文 文化部 老屋 嘉義

延伸閱讀

建築師夫婦捐百萬無線超音波助搶命 強化嘉義防火安全

青年返鄉誌 嘉義水上鄉新書說12青年勇敢創業故事

13國選手1611名跑者競速嘉義雙潭馬拉松 百萬獎金引爆城市運動觀光

嘉縣民雄115年普發紓困金2000元 重陽禮金也加碼

相關新聞

要會檔車還得負重20公斤跑1500 森護員甄試放榜女性占37.5%創新高

林業及自然保育署嘉義分署森林護管員甄試於昨天完成所有測驗，今天公布錄取名單，共8人正取，包含男性5人、女性3人，女性錄取...

嘉市議員揭4班公車不停害學生搭不到 市府：已要求所有班車務必停靠

嘉義市議員黃敏修今天在議會質詢時揭露通勤學生「等4班公車都上不了」的窘境，他播放現場拍攝影片指出，學生在公車站等候，第1...

台南垃圾暫置場連燒惹民怨 藍營民代轟：嚴重人為疏失

台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第11天，現場仍持續悶燒、殘火處理中，孰料，昨晚安南區城西掩埋場也再度燃燒，環保局代理局長許...

嘉義跨年卡司再添重量級 羅志祥、林美秀、許富凱同台共迎2026

嘉義市2025年底壓軸盛事即將登場，市政府宣布「2026 全嘉藝起來跨年晚會」將於12月31日（周三）下午5時30分在嘉...

國土計畫明審議…張麗善反對農地「階級化」 喊話中央合併農1、農2

內政部國土計畫審議委員會預計明天審議雲林縣國土功能分區圖草案，縣長張麗善今邀集20鄉鎮市農會、公所及地方民代向中央喊話，...

建築師夫婦捐百萬無線超音波助搶命 強化嘉義防火安全

建築師詹益源、林淑娥夫婦捐贈3組手持式無線超音波及800只住宅用警報器，總價100萬元加強嘉義縣消防局設備，縣長翁章梁代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。