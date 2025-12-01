建築師夫婦捐百萬無線超音波助搶命 強化嘉義防火安全

建築師詹益源、林淑娥夫婦捐贈3組手持式無線超音波及800只住宅用警報器，總價100萬元加強嘉義縣消防局設備，縣長翁章梁代表受贈並頒發感謝狀。此次捐贈的無線超音波可在救護車上即時掃描，並將內部影像同步傳送至醫院，由醫師遠端判斷患者是否有內出血等危急狀況，大幅縮短醫療處置時間，是提升急救效率的重要利器。

詹益源表示，消防人員肩負守護生命的使命，急救勤務分秒必爭，因此優良設備對救護品質至關重要。他長年擔任義消顧問，深知第一線需求，與妻子早有捐贈意願，希望在能力許可時回饋社會，並藉此拋磚引玉，吸引更多善心人士投入公益。

捐贈的設備將配置於水上、中埔及三和消防分隊，強化嘉義縣的緊急救護量能。消防局表示，隨著救護案件逐年增加，先進設備能協助第一線人員更迅速提供準確醫療判斷，而住警器則是居家防火的「最早示警工具」，能在火災初期提醒民眾避難逃生，有效降低傷亡。