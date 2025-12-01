快訊

建築師夫婦捐百萬無線超音波助搶命 強化嘉義防火安全

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
住警器能在火災初期提醒民眾避難逃生，有效降低傷亡。 圖／嘉義縣政府提供
住警器能在火災初期提醒民眾避難逃生，有效降低傷亡。 圖／嘉義縣政府提供

建築師詹益源、林淑娥夫婦捐贈3組手持式無線超音波及800只住宅用警報器，總價100萬元加強嘉義縣消防局設備，縣長翁章梁代表受贈並頒發感謝狀。此次捐贈的無線超音波可在救護車上即時掃描，並將內部影像同步傳送至醫院，由醫師遠端判斷患者是否有內出血等危急狀況，大幅縮短醫療處置時間，是提升急救效率的重要利器。

詹益源表示，消防人員肩負守護生命的使命，急救勤務分秒必爭，因此優良設備對救護品質至關重要。他長年擔任義消顧問，深知第一線需求，與妻子早有捐贈意願，希望在能力許可時回饋社會，並藉此拋磚引玉，吸引更多善心人士投入公益。

捐贈的設備將配置於水上、中埔及三和消防分隊，強化嘉義縣的緊急救護量能。消防局表示，隨著救護案件逐年增加，先進設備能協助第一線人員更迅速提供準確醫療判斷，而住警器則是居家防火的「最早示警工具」，能在火災初期提醒民眾避難逃生，有效降低傷亡。

消防局感謝詹益源夫婦的善舉，強調此次捐贈不僅提升救護與防火硬體，更代表社會對消防工作的支持，讓嘉義縣在守護生命安全上更添力量。

手持無線超音波可在救護車上即時掃描，醫師遠端判斷患者是否有內出血等危急狀況，大幅縮短醫療處置時間，提升急救效率。圖／嘉義縣政府提供
手持無線超音波可在救護車上即時掃描，醫師遠端判斷患者是否有內出血等危急狀況，大幅縮短醫療處置時間，提升急救效率。圖／嘉義縣政府提供
詹益源建築師夫婦捐贈手持式無線超音波、住警器等100萬元消防設備，強化嘉義縣消防局應急救援能力 。圖／嘉義縣政府提供
詹益源建築師夫婦捐贈手持式無線超音波、住警器等100萬元消防設備，強化嘉義縣消防局應急救援能力 。圖／嘉義縣政府提供
詹益源建築師夫婦捐贈100萬元設備，提升嘉義縣消防局應急救援能力 。圖／嘉義縣政府提供
詹益源建築師夫婦捐贈100萬元設備，提升嘉義縣消防局應急救援能力 。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 超音波

要會檔車還得負重20公斤跑1500 森護員甄試放榜女性占37.5%創新高

林業及自然保育署嘉義分署森林護管員甄試於昨天完成所有測驗，今天公布錄取名單，共8人正取，包含男性5人、女性3人，女性錄取...

嘉市學生苦等公車連過4班還是搭不到 市府：已要求司機不得跳站

嘉義市議員黃敏修今天在議會質詢時揭露通勤學生「等4班公車都上不了」的窘境，他播放現場拍攝影片指出，學生在公車站等候，第1...

台南垃圾暫置場連燒惹民怨 藍營民代轟：嚴重人為疏失

台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第11天，現場仍持續悶燒、殘火處理中，孰料，昨晚安南區城西掩埋場也再度燃燒，環保局代理局長許...

建築師夫婦捐百萬無線超音波助搶命 強化嘉義防火安全

建築師詹益源、林淑娥夫婦捐贈3組手持式無線超音波及800只住宅用警報器，總價100萬元加強嘉義縣消防局設備，縣長翁章梁代...

一只古香爐促動村民苦心籌建老廟 雲林這廟感動白沙屯媽祖加持動工

雲林縣元長鄉吳地大東庄天后宮康熙年間供奉媽祖，一場洪水沖失媽祖僅留下一只香爐，村民依舊搭建簡陋廟屋虔誠供拜，後來才到北港...

嘉縣太保市首推線上領振興金 公所提醒防詐

嘉義縣太保市民代表會於11月25日完成振興金預算三讀，公所隨即宣布將自12月1日至6日啟動「每人3000元」線上匯款申請...

