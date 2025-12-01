內政部將審議雲林國土計畫 張麗善盼農地勿階級化

快訊

中央社／ 雲林縣1日電

內政部國土計畫審議委員會明天將審議雲林國土功能分區圖，雲林縣長張麗善今天召開行前記者會，向中央政府提出農1農2合併的訴求，認為農地不要階級化，較符合實際。

雲林縣國土功能分區圖（草案）在民國113年11月29日經雲林縣國土計畫審議會通過，並於113年12月31日報內政部審查，內政部明天召開審議會，張麗善將率相關單位主管前往。

張麗善今天在行前記者會上說，向中央政府提出農業發展地區第1類（農1）及第2類（農2）合併的訴求。

張麗善說，農1農2劃設原則含糊籠統，無法顯示地力差別；從「農作物產量」的角度評估，農1、農2的生產條件無明顯差別；從「農業永續」的目標考量，依據農業部針對農1、農2的農業資源補助標準、額度無明顯差異，顯示分類意義薄弱；從「財產權保障」的觀點出發，劃分農1、農2致土地容許條件不同、使用強度不同，將農地造成價值落差；且土地管制嚴謹度不同，農民唯恐遭裁罰。

張麗善認為，國土計畫攸關未來國家整體發展治理方向，農業發展地區更是牽動糧食安全、農業永續及農民權益，尤其雲林是台灣重要糧倉之一，基於土地使用現況、農業生產條件及農地政策，現行國土計畫將功能分區農1及農2無合理性及必要性，因此呼籲農1及農2應合併為同一分區「農業發展區」，強調農地不要階級化。

張麗善建議中央將農地只要分平地農地、山坡地農地、鄉村聚落農地，較符合實際，也讓農業縣承擔糧倉之責的農民能感到安定、安心與安全。

雲林縣府重申「農業權」，在追求國家永續發展及糧食安全的同時，也能列入兼顧土地開發效率與轉型正義的國土計畫，希望中央能考量城鄉均衡發展，重視雲林縣的產業發展需求及規劃，支持縣府提送的國土功能分區圖內容。

國土功能分區圖 農地 雲林

