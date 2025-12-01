要會檔車還得負重20公斤跑1500 森護員甄試放榜女性占37.5%創新高

林業及自然保育署嘉義分署森林護管員甄試於昨天完成所有測驗，今天公布錄取名單，共8人正取，包含男性5人、女性3人，女性錄取率達37.5%，逐步打破護管員以男性為主的刻板印象，平均錄取年齡為33歲。錄取者背景多元，橫跨森林、經濟、建築、財經、化工與華語文學等領域，為森林巡護工作注入新能量。

本次甄試共有40名考生報名，競爭激烈。榜首由嘉義大學森林暨自然資源學系應屆畢業的黃姓考生獲得，擁有林業調查、育林研究等經驗，並在術科負重跑走中跑出8分39秒佳績。原住民族考生共有4名參加，其中南投泰雅族的劉姓考生具特種部隊退役及高山協作背景，憑紮實體能順利錄取。

甄試分2階段辦理，術科測驗包括150c.c.循環檔機車實地騎乘及背負20公斤沙包跑走1500公尺，最終有26人通過術科測試。隔天進行筆試及口試，筆試由林業保育署統一命題，作文外聘大學教授閱卷，口試則由資深主管擔任委員，全程公開、公正。