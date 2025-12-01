嘉市學生苦等公車連過4班還是搭不到 市府：已要求司機不得跳站

嘉義市議員黃敏修今天在議會質詢時揭露通勤學生「等4班公車都上不了」的窘境，他播放現場拍攝影片指出，學生在公車站等候，第1輛客滿、第2輛仍客滿，第3、第4輛公車則因前方已有公車停靠，竟直接過站不停，導致學生根本無法上車。市府交通處表示，已要求公車司機不得再以「前車停靠」為由跳站，並會加強管理改善通勤問題。

黃敏修質詢，學生每天上下課時間本就容易人潮擁擠，「不是客滿就是跳站」，公車營運管理顯然出現缺失。他表示，學生不是不願搭乘，而是公車明明有來，卻因種種原因搭不上，4班公車經過，結果學生上不了？

交通處長許啟明答詢，有派員到場會勘，確實有這狀況，經過了解發現有2個主要問題；一是有學生搭上車後站在車門口，造成後續想上車的乘客誤以為車內已滿；其二，部分司機因看到前方已有公車停靠，誤判情況而選擇直接過站。

許啟明說，交通處已要求學校協助宣導，提醒已搭上車的學生應盡量往車內移動，避免堵住車門，也要求公車業者加強教育駕駛，「絕不能因前車停靠就跳站不停」。