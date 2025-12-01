快訊

嘉市學生苦等公車連過4班還是搭不到 市府：已要求司機不得跳站

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市議員黃敏修在議會播放學生搭不上公車影片中不少學生站在車門口。圖／翻攝畫面
市議員黃敏修在議會播放學生搭不上公車影片中不少學生站在車門口。圖／翻攝畫面

嘉義議員黃敏修今天在議會質詢時揭露通勤學生「等4班公車都上不了」的窘境，他播放現場拍攝影片指出，學生在公車站等候，第1輛客滿、第2輛仍客滿，第3、第4輛公車則因前方已有公車停靠，竟直接過站不停，導致學生根本無法上車。市府交通處表示，已要求公車司機不得再以「前車停靠」為由跳站，並會加強管理改善通勤問題。

黃敏修質詢，學生每天上下課時間本就容易人潮擁擠，「不是客滿就是跳站」，公車營運管理顯然出現缺失。他表示，學生不是不願搭乘，而是公車明明有來，卻因種種原因搭不上，4班公車經過，結果學生上不了？

交通處長許啟明答詢，有派員到場會勘，確實有這狀況，經過了解發現有2個主要問題；一是有學生搭上車後站在車門口，造成後續想上車的乘客誤以為車內已滿；其二，部分司機因看到前方已有公車停靠，誤判情況而選擇直接過站。

許啟明說，交通處已要求學校協助宣導，提醒已搭上車的學生應盡量往車內移動，避免堵住車門，也要求公車業者加強教育駕駛，「絕不能因前車停靠就跳站不停」。

市府表示，會持續調整車班與疏運措施，並加強尖峰時段公車調度，避免學生因公車管理不當而延誤上下課。

市府交通處長許啟明說，已要求學校協助宣導學生避免堵住車門，也要求公車業者加強教育駕駛，不能因前車停靠就跳站不停。記者李宗祐／攝影
市府交通處長許啟明說，已要求學校協助宣導學生避免堵住車門，也要求公車業者加強教育駕駛，不能因前車停靠就跳站不停。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員黃敏修（右）質詢時揭露通勤學生「等4班公車都上不了」的窘境，市府交通處長許啟明（左）答詢找出2大問題，即行改善。圖／翻攝畫面
嘉義市議員黃敏修（右）質詢時揭露通勤學生「等4班公車都上不了」的窘境，市府交通處長許啟明（左）答詢找出2大問題，即行改善。圖／翻攝畫面
市議員黃敏修在議會播放學生搭不上公車影片中，後方有公車直接過站不停。圖／翻攝畫面
市議員黃敏修在議會播放學生搭不上公車影片中，後方有公車直接過站不停。圖／翻攝畫面

嘉義 議員 公車

