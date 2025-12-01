台南垃圾暫置場連燒惹民怨 藍營民代轟：嚴重人為疏失

台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第11天，現場仍持續悶燒、殘火處理中，孰料，昨晚安南區城西掩埋場也再度燃燒，環保局代理局長許仁澤昨晚研判是1個月前燃燒的延續，國民黨台南市議員林燕祝今抨擊市府相關單位，認為這種事情不應該發生，市府說不是人為縱火，但「難道都不是人為疏失嗎？」。

林燕祝表示，城西焚化爐自10月以來接連發生悶燒，市府卻缺乏警覺，更未落實噴水降溫等防備措施，且烏樹林廢棄物堆置場悶燒已長達11天，救災初期調派抽水機灌救無效，環境部長視察後卻立刻能灌水救災，也讓人質疑行政效率真是「鬼扯」。

她也提到，近期市民不斷反映空氣「差到令人窒息」，許多孩童因此皮膚過敏，即便市府歸咎因極端高溫導致廢棄物易燃燒，但政府不能以此為藉口。林燕祝更怒斥火警與空汙都並非單純意外，而是嚴重人為管理疏失，要求市府盡速改善並負起責任，還給市民清淨空氣。

環保局指出，昨晚風向為偏東與東北風，煙流在風勢帶動下朝海面擴散，並未往市區集中，根據監測資料顯示，火警未造成短時濃度飆升，空品維持在「普通」等級；今晨起東北季風增強，擴散條件良好，預估空氣品質仍將維持穩定，會持續監測並即時更新資訊。

環保局表示，事故發生後水車與機具即刻到場灌救，並立即開挖防火區隔，有效阻止火勢延燒，且為降低氣候因素帶來風險，除持續在城西二期掩埋場覆土降溫外，也以怪手分區壓實堆置垃圾，達一定量後即覆土，同時掩埋區設置沼氣管，可讓垃圾層累積的沼氣得以逐步逸散，避免濃度過高引燃。

環保局強調，目前已針對掩埋場啟動全方位強化措施，包括增加覆土頻率、熱點即時監測、強化夜間巡查、現場機具待命、分區壓實與降溫等，後續也將調整堆置高度與動線，降低堆置高度，避免堆體內部高溫累積，擴大安全間隔帶，降低火勢蔓延可能。