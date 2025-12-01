聽新聞
一只古香爐促動村民苦心籌建老廟 雲林這廟感動白沙屯媽祖加持動工
雲林縣元長鄉吳地大東庄天后宮康熙年間供奉媽祖，一場洪水沖失媽祖僅留下一只香爐，村民依舊搭建簡陋廟屋虔誠供拜，後來才到北港朝天宮分靈媽祖奉祀，數十年來地方奔走建廟，村民有錢出錢有力出力，直到最近好不容易完成購地，今年白沙屯媽祖路過獲知村民苦心籌建老廟，特轉進加持，昨天地方以辦喜事心情舉行動土典禮，期早日重建村民信仰中心。
吴地大東庄天后宮主委也是中華民國米穀公會理事長吳源昌指出，該廟於清康熙年間，福建有吳姓長者「吳大有」帶媽祖金身與香爐渡海來台，一路徒步尋覓安身之地，後來到元長下寮村大東庄築茅草為舍，落地生根，在媽姐庇佑村民生活農作日益穩定，讓大東庄族裔逐漸興旺，開枝散葉，人口擴增為4村13庄。
後因一場洪水重創吳地大東庄，媽祖也被沖失，僅存一只清漳州窯白瓷八卦爐，並於20多年前搭建鐵皮屋作為臨時宮廟，到北港朝天宮迎請媽祖供奉，本著先人留傳的「媽祖在、圧就興」信念，香火流傳至今，成為最深厚珍貴的信仰傳承。
廟方總幹事也是縣議員蔡明水也指出，80多年前村民就主張建廟，但因廟地取得不易等因素未能達成，為感念媽祖庇佑，地方重啟等籌建事宜，村民群策群力四出奔走，獲鄭金桂、鄭全欽、吳熾昌等多人捐款捐地，友宮也相助，共同促成建廟。
今年白沙屯拱天宮、山邊媽祖回鑾途中，村民虔誠迎請賜福指引，獲白沙屯媽祖慈心垂允轉向入宮，並為建廟擇定方位，沒想到竟與該廟媽祖所指示的方位一致，村民紛紛跪地感謝神恩，在人神共為之下，終讓承載數代人心願的建廟，昨天終得動土，雲林縣長張麗善、議長黃凱、立委張喜郡、丁學忠、元長鄉長李明明及前立委蘇治芬等人均到場祝賀，並感動村民為信仰從一只香爐奔波努力到建廟。
