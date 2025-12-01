嘉縣太保市首推線上領振興金 公所提醒防詐

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣太保市振興金上路，12月1日開放線上申請、防詐騙。圖/太保市公所提供
嘉義縣太保市民代表會於11月25日完成振興金預算三讀，公所隨即宣布將自12月1日至6日啟動「每人3000元」線上匯款申請。太保市也成為嘉義縣第一個採用線上匯款發放振興金的鄉鎮市。市長鄭淑分表示，象徵市政服務朝「科技太保」更邁進一步。

鄭淑分表示，本次發放對象為今年7月31日前設籍且11月30日前仍在籍的太保市市民，以及同日前年出生並完成設籍的新生兒。首次導入線上匯款後，只要透過手機或電腦操作即可完成申請，公所將在12月31日前完成撥付，流程簡單又節省時間，呼籲市民多加利用。

為協助不熟悉線上申請的長者與民眾，公所同步推出「線上匯款協助服務」，12月1日至6日每日上午9點至12點、下午1點至4點於市公所一樓大廳，由專人逐步引導完成申請。民眾請攜帶手機、身分證印章、戶籍資料與存摺；若使用非農會帳戶，銀行將酌收30元手續費。同戶代辦者需備妥委託人的證件與印章。

鄭淑分提醒，公所不會以簡訊、電子郵件主動通知領取，更不會要求操作ATM、網銀或提供帳密。近期詐騙猖獗，若收到可疑連結或陌生來電，務必提高警覺，避免受騙。如有申請相關疑問，可洽太保市公所05-3711106分機151、152、153、154、156、157、171，由專人協助。

嘉義縣太保市振興金上路，今天開放線上申請、公所呼籲防詐騙。圖/太保市公所提供
