第46屆華宗盃排球錦標賽6日開賽 黃偉哲邀請球迷觀賽為選手加油
一年一度華宗盃排球錦標賽6日至10日在台南學甲登場，今年吸引來自全台各地339支隊伍報名參賽，其中，來自學甲國中的選手陳巧芮在亞洲U16女子排球錦標賽摘下亞軍，市長黃偉哲今前往學甲綜合體育館為選手加油喝采時，同時頒發「台南之光」鼓勵，並邀請球迷屆時一同踴躍前往觀賽。
黃偉哲表示，華宗盃、和家盃、永信盃及媽祖盃為全台4大排球盃賽，是國內排球運動長期以來的重要指標賽事，華宗盃更是台南年度重要的體育盛事；未來市府會更優化華宗盃軟、硬體設施，在學甲打造全新排球館，讓參賽球隊都有更好的比賽體驗。
黃偉哲也提到，第46屆華宗盃在台南學甲進行比賽，歡迎選手在賽事之餘可順道參觀大北門區的風土人情，像是將軍扇形鹽田、生命之樹、北門鹽田、七股潟湖等都是熱門觀光景點，同時也不妨採購優質農特產品帶回家。
體育局說明，今年華宗盃排球錦標賽吸引全台各地339支切磋球技，開幕典禮預計6日晚上登場，選手之夜邀請六甲赤山表演藝術坊在學甲慈濟宮演出；賽事共計5天，將在學甲綜合體育館、學甲國中、學甲國小及東陽國小等4個場地舉行。
體育局表示，為提升賽事觀賞性並拓展觀看族群，10日決賽將進行網路平台轉播，讓無法親臨現場的民眾也能透過轉播感受賽場熱度，此外，賽事期間民眾在指定會場的社群平台打卡、上傳照片並標記「#2025年全國第46屆華宗盃排球錦標賽」，即可兌換限量紀念品，數量有限、送完為止。
