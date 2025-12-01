快訊

桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

第46屆華宗盃排球錦標賽6日開賽 黃偉哲邀請球迷觀賽為選手加油

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
第46屆華宗盃排球賽將在台南學甲開打，市長黃偉哲今前往學甲綜合體育館為選手加油喝采。圖／南市府提供
第46屆華宗盃排球賽將在台南學甲開打，市長黃偉哲今前往學甲綜合體育館為選手加油喝采。圖／南市府提供

一年一度華宗盃排球錦標賽6日至10日在台南學甲登場，今年吸引來自全台各地339支隊伍報名參賽，其中，來自學甲國中的選手陳巧芮在亞洲U16女子排球錦標賽摘下亞軍，市長黃偉哲今前往學甲綜合體育館為選手加油喝采時，同時頒發「台南之光」鼓勵，並邀請球迷屆時一同踴躍前往觀賽。

黃偉哲表示，華宗盃、和家盃、永信盃及媽祖盃為全台4大排球盃賽，是國內排球運動長期以來的重要指標賽事，華宗盃更是台南年度重要的體育盛事；未來市府會更優化華宗盃軟、硬體設施，在學甲打造全新排球館，讓參賽球隊都有更好的比賽體驗。

黃偉哲也提到，第46屆華宗盃在台南學甲進行比賽，歡迎選手在賽事之餘可順道參觀大北門區的風土人情，像是將軍扇形鹽田、生命之樹、北門鹽田、七股潟湖等都是熱門觀光景點，同時也不妨採購優質農特產品帶回家。

體育局說明，今年華宗盃排球錦標賽吸引全台各地339支切磋球技，開幕典禮預計6日晚上登場，選手之夜邀請六甲赤山表演藝術坊在學甲慈濟宮演出；賽事共計5天，將在學甲綜合體育館、學甲國中、學甲國小及東陽國小等4個場地舉行。

體育局表示，為提升賽事觀賞性並拓展觀看族群，10日決賽將進行網路平台轉播，讓無法親臨現場的民眾也能透過轉播感受賽場熱度，此外，賽事期間民眾在指定會場的社群平台打卡、上傳照片並標記「#2025年全國第46屆華宗盃排球錦標賽」，即可兌換限量紀念品，數量有限、送完為止。

第46屆華宗盃排球賽將在台南學甲開打，市長黃偉哲（中）今也邀請全台球迷前來觀賽加油。圖／南市府提供
第46屆華宗盃排球賽將在台南學甲開打，市長黃偉哲（中）今也邀請全台球迷前來觀賽加油。圖／南市府提供

排球 體育館 台南

延伸閱讀

一年燒3次！ 台南安南城西掩埋場再起火 環保局長趕赴現場曝原因

台南好young耶誕活動 連續六周正式開跑

黃偉哲竹北行銷台南秋冬鮮果 推廣產地直送

女高中生盜用黃偉哲大頭貼 發布不實颱風假訊息 法官裁定不罰

相關新聞

最美山林燈節台南龍崎光節空山祭 25日耶誕節點亮山林

被譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節空山祭」，今年以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – The ...

嘉縣太保市首推線上領振興金 公所提醒防詐

嘉義縣太保市民代表會於11月25日完成振興金預算三讀，公所隨即宣布將自12月1日至6日啟動「每人3000元」線上匯款申請...

第46屆華宗盃排球錦標賽6日開賽 黃偉哲邀請球迷觀賽為選手加油

一年一度華宗盃排球錦標賽6日至10日在台南學甲登場，今年吸引來自全台各地339支隊伍報名參賽，其中，來自學甲國中的選手陳...

擺脫行人地獄…台南中正路、中山路重新配置 地方說明會8日舉行

為擺脫「行人地獄」汙名，提升人行友善街道環境，南市府交通局向中央爭取經費重新規畫中西區中正路及中山路道路配置，目前已完成...

英式復古風吹進雲林央廣！變身百車「後斗市集」

1972年建造的雲林縣中央廣播電台虎尾分台，10多年前撤台並獲列為文化景觀，改為虎尾央廣數位影音基地進行多元活化，昨天引...

嘉大土雞美食節12月10日開動 創意料理免費吃、紀念杯送完為止

為推廣國產土雞，展現土雞料理的多元風味，由農業部指導、中華民國禽肉行銷發展協會主辦、嘉義大學動物科學系執行的「2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。