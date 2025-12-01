最美山林燈節台南龍崎光節空山祭 25日耶誕節點亮山林

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南龍崎光節空山祭呼應當地獨特堊地紋理與山林生態，已成為台灣最具代表性的山林藝術節之一。圖為去年空山祭作品。圖／取自台南市政府官網
台南龍崎光節空山祭呼應當地獨特堊地紋理與山林生態，已成為台灣最具代表性的山林藝術節之一。圖為去年空山祭作品。圖／取自台南市政府官網

被譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節空山祭」，今年以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – The Mountain Awaits」為主題，25日耶誕節登場，由國內外藝術家共同打造14組融合地景、聲光與互動裝置藝術文化局預計16日在虎形山公園舉行說明會搶先曝光。

文化局表示，龍崎光節空山祭呼應當地獨特堊地紋理與山林生態，今年由總策展人董宇茜與策展人潘奕丞帶領藝術團隊，以「感知大地、回應自然」為核心理念，把山林作為畫布、光與聲為語彙，將虎形山公園的高低地形轉化成光影舞臺，創作多件結合科技與自然的沉浸式作品。

策展團隊指出，山林呼喚不只是自然的召喚，更是一場向內的回聲，希望能在科技與自然之間再次找到共生的節奏，因此，今年空山祭策展以三大篇章鋪陳，包含「序曲：山林喚醒・大地而行」、「進行曲：山林共鳴・萬物而生」、「奏鳴曲：山林禮讚・繁花綻現」。

策展團隊提到，展期安排18場限定節目，包括10場藝術導覽、3場主題工作坊、4場表演與1場情人節限定企劃等，在耶誕節至春節期間點亮龍崎，開啟南台灣冬季最具代表性的光影盛典。

文化局也說，空山祭自創辦以來已成為台灣最具代表性的山林藝術節之一，今年邁入第7屆以更宏觀視角與更深層在地連結，再次讓藝術在自然中萌芽，屆時歡迎民眾一同來欣賞龍崎的山林、竹林、堊地、風景與星夜交織共振的大地的交響曲。

被譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節空山祭」，今年以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – The Mountain Awaits」為主題，25日耶誕節點亮台南龍崎。圖／南市文化局提供
被譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節空山祭」，今年以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – The Mountain Awaits」為主題，25日耶誕節點亮台南龍崎。圖／南市文化局提供
台南龍崎光節空山祭呼應當地獨特堊地紋理與山林生態，已成為台灣最具代表性的山林藝術節之一。圖為去年空山祭作品。圖／取自台南市政府官網
台南龍崎光節空山祭呼應當地獨特堊地紋理與山林生態，已成為台灣最具代表性的山林藝術節之一。圖為去年空山祭作品。圖／取自台南市政府官網

