快訊

桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

擺脫行人地獄…台南中正路、中山路重新配置 地方說明會8日舉行

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府交通局向中央爭取經費重新規畫中西區中正路及中山路道路配置，目前已完成設計成果，8日將在中西區公所舉辦說明會。圖／南市交通局提供
南市府交通局向中央爭取經費重新規畫中西區中正路及中山路道路配置，目前已完成設計成果，8日將在中西區公所舉辦說明會。圖／南市交通局提供

為擺脫「行人地獄」汙名，提升人行友善街道環境，南市府交通局向中央爭取經費重新規畫中西區中正路及中山路道路配置，目前已完成設計成果，8日將在中西區公所舉辦說明會，交通局歡迎有興趣的民眾屆時一同參與、交流意見。

交通局表示，去年8月起透過公民共學工作坊，深入蒐集市民意見，與市民「共想」示範路段交通環境的改善可能，同時也舉辦設計分享會，公開展示中正路及中山路的初步規畫，歷經1年時間蒐集在地居民的經驗與建議，進行調整設計的重要依據。

交通局也說，目前中正路及中山路道路重新配置規畫已完成，為讓在地居民及關心人行道建置的市民，更清楚了解規畫內容與實際變化，將再度舉辦地方說明會，期待透過公開透明的溝通，讓改善成果更貼近民眾生活需求。

交通局強調，中西區中正路與中山路是南市區重要交通節點，說明會預計8日晚上6點半在中西區公所6樓大禮堂舉行，此次設計與居民日常息息相關，期盼市民踴躍出席，一同促成更安全、舒適的台南步行環境。

中正路 設計 人行道

延伸閱讀

「科技業天堂、其他地獄？」CNN：台灣只有6.5％勞工吃到AI榮景

台中車站公車轉運中心月台有落差…緣石標線褪色 女客摔倒獲國賠30萬

中友彰化店延至2029完工 聯外道路卡在「地主同意」未過關

月台照明不足、標線嚴重斑駁…婦摔斷手 台中交通局判國賠30萬

相關新聞

最美山林燈節台南龍崎光節空山祭 25日耶誕節點亮山林

被譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節空山祭」，今年以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – The ...

嘉縣太保市首推線上領振興金 公所提醒防詐

嘉義縣太保市民代表會於11月25日完成振興金預算三讀，公所隨即宣布將自12月1日至6日啟動「每人3000元」線上匯款申請...

第46屆華宗盃排球錦標賽6日開賽 黃偉哲邀請球迷觀賽為選手加油

一年一度華宗盃排球錦標賽6日至10日在台南學甲登場，今年吸引來自全台各地339支隊伍報名參賽，其中，來自學甲國中的選手陳...

擺脫行人地獄…台南中正路、中山路重新配置 地方說明會8日舉行

為擺脫「行人地獄」汙名，提升人行友善街道環境，南市府交通局向中央爭取經費重新規畫中西區中正路及中山路道路配置，目前已完成...

英式復古風吹進雲林央廣！變身百車「後斗市集」

1972年建造的雲林縣中央廣播電台虎尾分台，10多年前撤台並獲列為文化景觀，改為虎尾央廣數位影音基地進行多元活化，昨天引...

嘉大土雞美食節12月10日開動 創意料理免費吃、紀念杯送完為止

為推廣國產土雞，展現土雞料理的多元風味，由農業部指導、中華民國禽肉行銷發展協會主辦、嘉義大學動物科學系執行的「2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。