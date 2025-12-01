擺脫行人地獄…台南中正路、中山路重新配置 地方說明會8日舉行

為擺脫「行人地獄」汙名，提升人行友善街道環境，南市府交通局向中央爭取經費重新規畫中西區中正路及中山路道路配置，目前已完成設計成果，8日將在中西區公所舉辦說明會，交通局歡迎有興趣的民眾屆時一同參與、交流意見。

交通局表示，去年8月起透過公民共學工作坊，深入蒐集市民意見，與市民「共想」示範路段交通環境的改善可能，同時也舉辦設計分享會，公開展示中正路及中山路的初步規畫，歷經1年時間蒐集在地居民的經驗與建議，進行調整設計的重要依據。

交通局也說，目前中正路及中山路道路重新配置規畫已完成，為讓在地居民及關心人行道建置的市民，更清楚了解規畫內容與實際變化，將再度舉辦地方說明會，期待透過公開透明的溝通，讓改善成果更貼近民眾生活需求。

交通局強調，中西區中正路與中山路是南市區重要交通節點，說明會預計8日晚上6點半在中西區公所6樓大禮堂舉行，此次設計與居民日常息息相關，期盼市民踴躍出席，一同促成更安全、舒適的台南步行環境。