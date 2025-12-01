英式復古風吹進雲林央廣！變身百車「後斗市集」

1972年建造的雲林縣中央廣播電台虎尾分台，10多年前撤台並獲列為文化景觀，改為虎尾央廣數位影音基地進行多元活化，昨天引進百輛各式車輛開辦「後斗市集」，文創生活小品、時尚小吃餐飲打開後車斗，創意滿滿，讓民眾倘佯在陽光林木中，享受周末午後的異國風情，超有感。

文觀處長陳璧君說，「後斗市集」靈感源自英國經典的「後車廂市集（Car Boot Sale）」，結合虎尾央廣數位影音基地園區廣闊腹地與戰略歷史遺構，將這座曾經充滿神秘色彩的廣播電台，轉化為充滿英式休閒氛圍的周末熱點，不僅活化閒置空間，更讓民眾體驗全新的文化生活風格。

「後斗市集」是為倡導環保循環與家庭休閒理念，運用央廣的場域優勢，讓民眾將愛車直駛進入園區的廣闊草地，打開後車廂即可變身特色攤車，在陽光與音樂陪同下，盡情享受愜意的戶外時光，以輕鬆方式親近歷史文化景觀。

這次市集試營運兩天共有近百輛車次進駐，有販售二手家居物件、特色手辦、玩具，也有特色餐車出攤，更有心情音樂點播，由電台DJ現場播音秀及留聲機體驗，讓老電台電原音重現，民眾回味無窮。

陳璧君說，虎尾分台建於民國61年，見證美軍戰略與冷戰廣播歷史，103年登錄為文化景觀，目前主建物殘破嚴重，縣府逐步推動活化，先打開園區的公園景觀供民眾休閒。未來將規畫把已拆除的幕型天線作為歷史再造元素，透過巧妙設計，讓遊客漫步園區感受時間軌跡，並將設置教育體驗區、錄音室、影音互動空間及數位剪輯中心，再引入商業機能，轉型為雲林數位文化的重要基地。

縣長張麗善指出，園區位在高鐵特定區旁，位置優越，為活化閒置文資，縣府已投入2千餘萬元完成第一期園區景觀與環境整頓並設置營管中心，作為常態活動與生活廣場，兼可停車，這次試辦「後斗市集」，讓青創族進場打開後車斗就可做生意，鄉親也可在草地聽音樂逛市集，在清爽宜人的午後享受小確幸。