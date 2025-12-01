嘉大土雞美食節12月10日開動 創意料理免費吃、紀念杯送完為止
為推廣國產土雞，展現土雞料理的多元風味，由農業部指導、中華民國禽肉行銷發展協會主辦、嘉義大學動物科學系執行的「2025年臺灣土雞創意饗宴料理競賽—新味力・新生活」，將於12月10日在嘉大蘭潭校區動物產品研發推廣中心登場。活動集結全台高中職與大專校院的料理選手，以國產土雞為核心，端出創意十足、兼具口感與美味的特色佳餚，並提供民眾免費試吃，讓參與者能親自品味多款土雞料理的創新詮釋。
活動現場同時設置品牌市集，邀集10家國內知名土雞與食品企業共襄盛舉，從甘蔗雞、油雞、滴雞精、雞湯包、雞肉鬆，到以土雞蛋製作的創意甜點一應俱全，多項產品更提供試吃，帶領民眾從產地、加工到餐桌，一次看見國產土雞的風味魅力與產業能量。現場豐富的產品展示與互動，也讓民眾能更直觀感受不同烹調手法所帶來的風味落差，重新認識熟悉卻充滿驚喜的土雞美食。
嘉義大學動物科學系老師陳祥良表示，創意饗宴不僅是料理比賽，更是促進農業、食品加工與飲食文化交流的重要平台。透過選手的創意呈現與企業的加入，希望國產土雞能以更多元、親民的方式接觸市場，提升消費者對土雞產品的支持。
為回饋參與民眾，主辦單位推出限量精美紀念杯裝組，凡完成品評問卷即可獲得乙份，共限量100組，送完為止。歡迎民眾共襄盛舉，一同品嚐美味、感受國產土雞的全新魅力。
