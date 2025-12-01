快訊

觀察站／垃圾大火連5起 環境部精進方案步調要快

聯合報／ 本報記者萬于甄林伯驊

台南烏樹林垃圾暫置場大火難滅，環境部長彭啓明前天勘察時承諾3個月內提出「大型災害廢棄物」精進方案，然而各地接連再有4處暫置場、掩埋場失火，令人不敢想像3個月還會多少場「發爐」？行政步調不能再跟不上災害現場。

除後壁烏樹林暫置場，嘉市湖子內資源回收物暫置場、澎湖湖西鄉紅羅村垃圾掩埋場、花蓮美崙華東垃圾掩埋場都失火，昨晚台南安南區城西掩埋場竟也大火。

廢棄物堆置場易因內部熱能蓄積自然發火，以綜合垃圾為例，木材、布料、食品殘渣等有機廢棄物分解時會釋放熱量，一旦堆置過密、通風不良或未定期翻動，熱量蓄積，周遭有可燃物恐引發燃燒。另金屬粉末、化學物質或廢電池，也可能因化學反應或短路而起火，一旦遇上東北季風助長火勢，便迅速擴散、難以控制。

國內掩埋場火警時有所聞，多半是「可燃物過多、管理不足、外在引燃條件」3情況所致，中央和地方政府理應預判風險，近日大火印證未嚴格落實防災措施，甚至持續超量堆放，也難怪外界總是譏諷清不完的垃圾「會自然起火」，道出了民眾對政府處理廢棄物的絕望。

垃圾處理量能須長期計畫提升，眼前暫置場往往變成萬年堆置場，降低「自燃率」是當前要務，環境部要3個月提方案，凸顯不夠專業，消防員疲於奔命、居民忍耐空汙還要再撐多久？

