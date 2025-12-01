台南烏樹林暫置場延燒 民怨灌環長臉書

台南後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場大火延燒逾10天，環境部長彭啓明前天現勘並宣布再核撥2.6億元協助市府加速清除廢棄物，並喊話3個月內提出大型災害廢棄物精進方案，民眾質疑「燒10天了才動起來」；立委謝龍介說，不可再拖。

消防局人員仍為殘火處理焦頭爛額，昨晚7時許，安南區城西掩埋場也冒出大火。上月中旬，該掩埋場才起火，灌救近7小時才撲滅。

昨南市環保局、消防局持續在烏樹林暫置場滅火。環保局表示，現場不間斷開挖、降溫，不強力灑水是因表面碳化，水進不了底層，須用機具刨除、降溫再灑水。

「中央與地方會一起扛起責任。」彭啓明會勘提到具體行動方案，包括核定2.6億元加速清除作業，資金近期就會到位，針對暫置場選址、防火區劃、防汙設備總檢討，3個月內提「大型災害廢棄物」精進方案。

許多人到彭的臉書留言抱怨，「對這次處理速度極度失望」、「3個月內提出解方？讓他自然燒3個月也燒乾淨了吧」。

謝龍介說，政府應對、管理非常失能，環境部補助經費、提出精進計畫是亡羊補牢，現階段應跨局處協調，甚至找國軍工兵部隊進入，不可再拖。

民眾質疑空汙瀰漫，南市環保局表示，全台西半部空氣品質昨普遍偏差，移動式空品監測車後壁監測結果在標準範圍內，嘉南大圳烏樹林橋的灌溉水檢測也符合標準，未發現消防廢水外溢。

台南社大環境講師晁瑞光說，暫置場混雜大量塑膠（含PVC）及營建廢棄物，悶燒可能產生戴奧辛及重金屬，下風處居民仍須注意；另大量消防廢水可能含高濃度有毒灰燼與黑泥，雖暫時排入周邊低窪地與排水土溝，倘若外溢恐汙染嘉南大圳與急水溪，政府應嚴肅面對。