快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

台南烏樹林暫置場延燒 民怨灌環長臉書

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南報導
台南後壁區烏樹林暫置場大火迄今逾10天，消防局、環保局昨仍積極投入殘火處理救災。圖／讀者提供
台南後壁區烏樹林暫置場大火迄今逾10天，消防局、環保局昨仍積極投入殘火處理救災。圖／讀者提供

台南後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場大火延燒逾10天，環境部長彭啓明前天現勘並宣布再核撥2.6億元協助市府加速清除廢棄物，並喊話3個月內提出大型災害廢棄物精進方案，民眾質疑「燒10天了才動起來」；立委謝龍介說，不可再拖。

消防局人員仍為殘火處理焦頭爛額，昨晚7時許，安南區城西掩埋場也冒出大火。上月中旬，該掩埋場才起火，灌救近7小時才撲滅。

昨南市環保局、消防局持續在烏樹林暫置場滅火。環保局表示，現場不間斷開挖、降溫，不強力灑水是因表面碳化，水進不了底層，須用機具刨除、降溫再灑水。

「中央與地方會一起扛起責任。」彭啓明會勘提到具體行動方案，包括核定2.6億元加速清除作業，資金近期就會到位，針對暫置場選址、防火區劃、防汙設備總檢討，3個月內提「大型災害廢棄物」精進方案。

許多人到彭的臉書留言抱怨，「對這次處理速度極度失望」、「3個月內提出解方？讓他自然燒3個月也燒乾淨了吧」。

謝龍介說，政府應對、管理非常失能，環境部補助經費、提出精進計畫是亡羊補牢，現階段應跨局處協調，甚至找國軍工兵部隊進入，不可再拖。

民眾質疑空汙瀰漫，南市環保局表示，全台西半部空氣品質昨普遍偏差，移動式空品監測車後壁監測結果在標準範圍內，嘉南大圳烏樹林橋的灌溉水檢測也符合標準，未發現消防廢水外溢。

台南社大環境講師晁瑞光說，暫置場混雜大量塑膠（含PVC）及營建廢棄物，悶燒可能產生戴奧辛及重金屬，下風處居民仍須注意；另大量消防廢水可能含高濃度有毒灰燼與黑泥，雖暫時排入周邊低窪地與排水土溝，倘若外溢恐汙染嘉南大圳與急水溪，政府應嚴肅面對。

延伸閱讀

台南烏樹林暫置場悶燒 彭啓明：不排除直升機協助

有望重啟核電？彭啓明稱先做政策環評 新北：沒核安沒有一切

謝龍介問若賴總統徵召2026選北市長 卓榮泰：我會說不要

台南市長最新民調曝！謝龍介超前林俊憲：很快就會展現藍白合氣勢

相關新聞

賴清德主持雲林台大百億醫療大樓動工 打造中部醫療燈塔

台大雲林分院虎尾院區第2期醫療大樓今天動工，總統賴清德主持動工典禮，並以過去在台南擔任醫師常遇到雲林人長途跋涉到台南就醫...

星期評論／台南風災暫置場大火 風險控管疏漏

台南市政府向國防部借用烏樹林營區，暫時容納丹娜斯颱風災後廢棄物，承諾明年5月底前完成清運，還等不到就爆發大火，然而一切早...

台南烏樹林暫置場延燒 民怨灌環長臉書

台南後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場大火延燒逾10天，環境部長彭啓明前天現勘並宣布再核撥2.6億元協助市府加速清除廢棄物...

觀察站／垃圾大火連5起 環境部精進方案步調要快

台南烏樹林垃圾暫置場大火難滅，環境部長彭啓明前天勘察時承諾3個月內提出「大型災害廢棄物」精進方案，然而各地接連再有4處暫...

台南市城西掩埋場起火 環保局：未波及石棉瓦堆置區

台南市安南區城西掩埋場今天晚間起火燃燒，消防局立即開闢防火線避免延燒，環保局初步調查為生活垃圾暫置區燃燒，未波及石綿瓦堆...

台南後壁烏樹林燃燒第10天！安南城西掩埋場也冒出大火 消防搶救中

台南市後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，消防局人員迄今仍在殘火處理，結果今天晚間7時許，安南區安清路三段往焚化爐旁的城西掩埋場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。