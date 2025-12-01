星期評論／台南烏樹林暫置場大火 風險控管疏漏

台南市政府向國防部借用烏樹林營區，暫時容納丹娜斯颱風災後廢棄物，承諾明年5月底前完成清運，還等不到就爆發大火，然而一切早有跡象可循，總進場量遠超過原先規畫、甚至初期冒煙未積極撲滅，風險控管到災後應變有明顯漏洞，以致一發不可收拾。

11月6日市議員陳怡珍在議會總質詢時就出示網友貼文，指出位於後壁區烏樹林的臨時堆置場「已堆成一座小山」，堆滿風災後的木頭、樹枝與磚瓦，情況誇張。根據環保局統計，烏樹林暫置場自7月8日累計進場廢棄物超過25萬噸，其中磚瓦15萬公噸，廢樹枝3.3萬公噸，堆積高度部分超過7層樓，遠超出原先3至4層樓的估計，風險不言而喻。

11月21日晚上一把無名火，燒出災後廢棄物的重大問題，面對排山倒海而來的壓力，環保局代理局長許仁澤坦言「堆得愈高風險愈大」，但因各地公所要求延後，要封也封不了，管理壓力倍增；許仁澤強調不迴避責任，但實際操作上，監管不力與防火措施不足已形成安全缺口。

更有議員指兩個月前就有居民發現暫置場冒煙，但環保局僅自行撲滅、未通知消防，也未採取開挖降溫等降風險手段，此舉無疑為火災埋下伏筆，加上廢棄木材長期堆置易產生沼氣，形成自燃危險，在在凸顯缺乏完整的標準作業流程與防火規範，未能事先預防風險。

「天災雖不可免，但人禍可防」，暫置場管理失靈、風險控管不足、封場延宕、缺乏防火標準流程，都是導致火災發生的關鍵因素；目前當務之急是全力撲滅火勢，至於大規模災後廢棄物處理，勢必從制度、標準作業流程到監督執行全面檢討，絕不能靠「賭運氣」。