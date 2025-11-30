青年返鄉誌 嘉義水上鄉新書說12青年勇敢創業故事

快訊

中央社／ 嘉義縣30日電

嘉義水上鄉公所今天在「水上仙草柔軟節」發表新書「回來，是一種遠行。青年返鄉誌」，公所首次自力出版，記錄了12名青年為地方注入嶄新活力、深耕水上鄉的創業故事。

水上鄉公所今天在水上鄉溪東公園舉辦仙草柔軟節，展現地方創生成果，並發表「青年返鄉誌」一書，藉此鼓勵更多青年勇敢返鄉或移居水上創業。

水上鄉長林緗亭接受媒體聯訪說，「青年返鄉誌」涵蓋水上鄉多元產業與文化面貌，裡面寫到12名青年，以實際行動證明水上鄉是最好創業舞台，透過創新思維結合在地風土民情，成功發展事業。

此外，林緗亭說，仙草柔軟節已連辦3年，公所大力推廣水上特有紅骨仙草，要讓大家想到仙草不只有新竹關西，也能對水上仙草留下深刻印象。水上是全國仙草第二大產地。

縣長翁章梁今天也到場參加新書發表，他說不少外地青年甚至因熱愛水上而移居定居，例如咖啡職人、個性畫框創作者、原住民青年及跨縣市務農青年等，都在水上找到新舞台，讓更多人看到水上的可能，充滿活力與生機。

翁章梁強調，嘉義縣未來匯聚台積電、無人機產業、Outlet等大型建設，會有更多外地人來訪、定居工作，希望大家一起努力，讓嘉義變得更好。

