快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

賴清德主持雲林台大百億醫療大樓動工 打造中部醫療燈塔

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

台大雲林分院虎尾院區第2期醫療大樓今天動工，總統賴清德主持動工典禮，並以過去在台南擔任醫師常遇到雲林人長途跋涉到台南就醫的辛勞，強調未來新建醫療大樓將新增531個床位，成為中部醫療燈塔，可照護更多鄉親，盡管經費從20年前的60多億元增至目前的129億元，中央將全力支持。

動土典禮由賴總統主持，雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄、中央畜產會董事長蘇治芬、台灣大學校長陳文章等人出席參與。台大雲林分院長馬惠明指出，虎尾院區新建醫療大樓2016年啟動，原工程費65億元因疫情及物價波動逐步增至111億元，如今總經費更達129億元，由中央、雲林分院台大總院共同負擔。

馬惠明指出，新大樓地上10樓、地下3樓，病床數531床並新增複合式手術室、加護病房、急診重症中心與研究教學區域等，並以疫情醫療為設計核心，規畫訪客、醫護、感染、污物、急診與物流6大分流動線，增加負壓與隔離病房，導入醫療服務機器人、智能運補等系統，強化醫療量能，預計2029年完工，屆時與斗六院區合計病床總數達1477床，躋身醫療中心等級規模。

劉建國表示，大樓完成與明年初將完工啟用的國家級高齡中心，成為中部醫療及照護雙核心的燈塔，鄉親不必舟車勞頓，在家鄉獲得國家級醫療便利；張嘉郡也提出3祝福，感謝台大雲林分院對於地方的付出。張麗善則表示，雲林鄉親等候已久，縣府也配合簡化行政流程，感謝中央支持與經費挹注，期讓更多醫療資源進駐雲林。

賴清德以他在台南成大醫院急診服務，常接到雲林鄉親重大急症送醫，對家屬和患者奔波感到不捨，期許醫療大樓完工，成為醫療燈塔守護鄰近縣市鄉親的健康，工程經費雖不斷上漲但中央一定全力支持。

台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓今天動土，預計2029年完工，增加531床及多項先進醫療設備，躋身醫療中心等級規模，成為中部醫療燈塔。記者蔡維斌／翻攝
台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓今天動土，預計2029年完工，增加531床及多項先進醫療設備，躋身醫療中心等級規模，成為中部醫療燈塔。記者蔡維斌／翻攝
總統賴清德今天主持台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓動土典禮，預計2029年完工，成為中部醫療重鎮。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德今天主持台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓動土典禮，預計2029年完工，成為中部醫療重鎮。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德今天主持台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓動土典禮，期許工程順利，大樓預計2029年完工，成為中部醫療重鎮。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德今天主持台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓動土典禮，期許工程順利，大樓預計2029年完工，成為中部醫療重鎮。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德今天主持台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓動土典禮，預計2029年完工，成為中部醫療重鎮。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德今天主持台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓動土典禮，預計2029年完工，成為中部醫療重鎮。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德今天主持台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓動土典禮，預計2029年完工，成為中部醫療重鎮。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德今天主持台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓動土典禮，預計2029年完工，成為中部醫療重鎮。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓今天動土，預計2029年完工，增加531床及多項先進醫療設備，躋身醫療中心等級規模，成為中部醫療燈塔。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院虎尾院區2期新建醫療大樓今天動土，預計2029年完工，增加531床及多項先進醫療設備，躋身醫療中心等級規模，成為中部醫療燈塔。記者蔡維斌／攝影

雲林 台大 台南

延伸閱讀

賴清德引用這家廣告詞宣示 將由此下手台灣至少獲3個諾貝爾獎

謎團！蘇治芬向賴總統咬耳朵 賴馬上又向劉建國咬耳朵引猜疑

賴總統10天內二度南下雲林 縣長提名劉建國有譜？徐國勇鬆口

賴清德10天內二度南下雲林 劉建國爭取台積電進駐總統當場回應

相關新聞

台南烏樹林暫置場大火、境外汙染交織空品差 連日臭味瀰漫府城引民怨

台南後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，迄今仍在殘火處理，雖現場空品監測並無超標，但台南近期各地空氣灰霧濛濛一片，不少居民...

賴清德主持雲林台大百億醫療大樓動工 打造中部醫療燈塔

台大雲林分院虎尾院區第2期醫療大樓今天動工，總統賴清德主持動工典禮，並以過去在台南擔任醫師常遇到雲林人長途跋涉到台南就醫...

嘉縣中埔鄉少見超級投資 東豐砸14億建廠、120職缺釋出

東豐調理食品公司在嘉義縣中埔鄉大手筆投資14億元興建新廠，這種規模的投資在鄉鎮地區相當少見，預計可創造120個在地就業機...

嘉市增肌減脂賽成績亮眼 46隊揪團運動瘦出近千公斤

嘉義市政府衛生局連續 4 年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，昨日於民族國小舉行頒獎典禮，46 組團隊、近 850 名參賽者...

台大虎尾醫療大樓動土 總統：雲林鄰近縣市皆可照護

賴清德總統今天表示，台大雲林虎尾分院醫療大樓新建工程動土，象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉照護高度重視，這裡未來將是另外...

台南市最長溜滑梯變「最冷」設施？ 議員要求增設滑軌提升吸引力

近年來全台各地盛行「瘋溜滑梯」，因溜滑梯不僅有各自特色和刺激感，更帶動親子休閒風潮，然而，台南永康祥合親子公園號稱擁有全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。