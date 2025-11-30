賴清德主持雲林台大百億醫療大樓動工 打造中部醫療燈塔

台大雲林分院虎尾院區第2期醫療大樓今天動工，總統賴清德主持動工典禮，並以過去在台南擔任醫師常遇到雲林人長途跋涉到台南就醫的辛勞，強調未來新建醫療大樓將新增531個床位，成為中部醫療燈塔，可照護更多鄉親，盡管經費從20年前的60多億元增至目前的129億元，中央將全力支持。

動土典禮由賴總統主持，雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄、中央畜產會董事長蘇治芬、台灣大學校長陳文章等人出席參與。台大雲林分院長馬惠明指出，虎尾院區新建醫療大樓2016年啟動，原工程費65億元因疫情及物價波動逐步增至111億元，如今總經費更達129億元，由中央、雲林分院台大總院共同負擔。

馬惠明指出，新大樓地上10樓、地下3樓，病床數531床並新增複合式手術室、加護病房、急診重症中心與研究教學區域等，並以疫情醫療為設計核心，規畫訪客、醫護、感染、污物、急診與物流6大分流動線，增加負壓與隔離病房，導入醫療服務機器人、智能運補等系統，強化醫療量能，預計2029年完工，屆時與斗六院區合計病床總數達1477床，躋身醫療中心等級規模。

劉建國表示，大樓完成與明年初將完工啟用的國家級高齡中心，成為中部醫療及照護雙核心的燈塔，鄉親不必舟車勞頓，在家鄉獲得國家級醫療便利；張嘉郡也提出3祝福，感謝台大雲林分院對於地方的付出。張麗善則表示，雲林鄉親等候已久，縣府也配合簡化行政流程，感謝中央支持與經費挹注，期讓更多醫療資源進駐雲林。