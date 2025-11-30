台南好young耶誕活動 連續六周正式開跑

照片取自台南市政府

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動29日正式啟動！首場親子活動「南科童樂太空站」29日下午在南科考古館舉行，現場人聲鼎沸。

台南市長黃偉哲表示，「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，從11月29日起，連續6週，共有3場親子活動，3場大型演唱會，直到12月31日陪你跨年倒數、迎接2026的到來。而首發三場「太空站」親子活動，分別於11/29南科考古館、12/6佳里體育公園及12/13東區時代公園登場，除了邀請到國內高知名度且非常受到大小朋友喜愛的蘋果劇團、如果兒童劇團、豆子劇團演出，同時搭配豐富的街頭藝人表演、闖關遊戲、手作體驗等內容，希望讓小孩到大人都能盡情享受節慶樂趣。

黃偉哲市長指出，「2026台南好young」演唱會接力演出三場，分別是「搖滾耶誕演唱會」、「南瀛草地音樂會」及壓軸的「跨年晚會」將於12月20日、27日與31日輪番上陣，卡司保證精彩，「如果台南說第二，誰敢說第一？」，歡迎大家提前規劃遊程，一起在台南迎接新年。

南市府新聞及國際關係處指出，今年的台南市耶誕跨年系列活動內容豐富精彩，竭誠歡迎全國民眾來台南追星、走走逛逛、吃美食，更希望各界來趟深度的台南之旅，好好享受在今(2025)年榮獲「全球百大目的地故事獎」、「亞洲8大最佳旅行地之一」，以及入選「亞洲十大街頭美食城市」的台南市，深厚文化底蘊與獨具特色的飲食風情。

聚傳媒