嘉縣中埔鄉少見超級投資 東豐砸14億建廠、120職缺釋出

東豐調理食品公司在嘉義縣中埔鄉大手筆投資14億元興建新廠，這種規模的投資在鄉鎮地區相當少見，預計可創造120個在地就業機會，並把中埔農作物納入食品加工產業鏈，帶動地方產業升級。今天新廠舉行上樑典禮，嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、中埔鄉長李碧雲及中埔鄉農會總幹事李甯潔等均出席祝賀。

東豐調理食品成立於2007年，主要供應雞排、雞肉等早餐店與炸雞店使用的調理食品。多年來以穩健經營與品質提升為核心，選在中埔設廠，是企業擴展產能與加速升級的重要一步。

董事長曾建育表示，中埔廠從選址到今日上樑，歷時4年籌備，每一步都投入極大心力。新廠依國際標準打造，希望在擴大生產規模的同時，持續維持東豐食品的品質堅持。他表示，公司未來將深化與中埔在地產業合作，把當地農作物導入加工鏈，讓更多農產品透過企業產銷管道進入更大的市場，進一步助力地方創生。

縣長翁章梁表示，隨著生活型態與飲食習慣改變，調理食品需求快速成長，東豐選擇在中埔投資14億元，是極具前瞻性的布局。他期盼未來廠房完工後，能推動契作合作，更多採用嘉義在地食材，讓食品加工與地方農業共同發展，帶動區域經濟成長。