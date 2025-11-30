快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

嘉縣中埔鄉少見超級投資 東豐砸14億建廠、120職缺釋出

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左）出席東豐調理食品中埔廠上樑典禮，迎接地方產業新契機 。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左）出席東豐調理食品中埔廠上樑典禮，迎接地方產業新契機 。圖／嘉義縣政府提供

東豐調理食品公司在嘉義中埔鄉大手筆投資14億元興建新廠，這種規模的投資在鄉鎮地區相當少見，預計可創造120個在地就業機會，並把中埔農作物納入食品加工產業鏈，帶動地方產業升級。今天新廠舉行上樑典禮，嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、中埔鄉長李碧雲及中埔鄉農會總幹事李甯潔等均出席祝賀。

東豐調理食品成立於2007年，主要供應雞排、雞肉等早餐店與炸雞店使用的調理食品。多年來以穩健經營與品質提升為核心，選在中埔設廠，是企業擴展產能與加速升級的重要一步。

董事長曾建育表示，中埔廠從選址到今日上樑，歷時4年籌備，每一步都投入極大心力。新廠依國際標準打造，希望在擴大生產規模的同時，持續維持東豐食品的品質堅持。他表示，公司未來將深化與中埔在地產業合作，把當地農作物導入加工鏈，讓更多農產品透過企業產銷管道進入更大的市場，進一步助力地方創生。

縣長翁章梁表示，隨著生活型態與飲食習慣改變，調理食品需求快速成長，東豐選擇在中埔投資14億元，是極具前瞻性的布局。他期盼未來廠房完工後，能推動契作合作，更多採用嘉義在地食材，讓食品加工與地方農業共同發展，帶動區域經濟成長。

中埔鄉長李碧雲表示，在鄉鎮地區能吸引14億元的大型投資實屬少見，東豐食品不僅創造120個工作機會，更主動連結中埔農作物，讓農民受益，協助打造更完整、更具競爭力的地方產業鏈，是中埔鄉工業轉型的重要里程碑。

嘉義縣長翁章梁（右）出席東豐調理食品中埔廠上樑典禮，迎接地方產業新契機 。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右）出席東豐調理食品中埔廠上樑典禮，迎接地方產業新契機 。圖／嘉義縣政府提供
東豐調理食品公司在嘉義縣中埔鄉大手筆投資14億元興建新廠，預計可創造120個在地就業機會，並把中埔農作物納入食品加工產業鏈，帶動地方產業升級。 圖／嘉義縣政府提供
東豐調理食品公司在嘉義縣中埔鄉大手筆投資14億元興建新廠，預計可創造120個在地就業機會，並把中埔農作物納入食品加工產業鏈，帶動地方產業升級。 圖／嘉義縣政府提供

中埔 嘉義 飲食習慣

延伸閱讀

台積電嘉義封裝廠工程順利 第1廠逾2成在地員工

陳冠廷：不能忽視中2027推進犯台準備 自我防衛降熱戰風險

嘉縣梅山親子公園亮相 梅花意象、共融設施成亮點

全國南區社區環教成果展 環境部政次葉俊宏盼落實淨零綠生活

相關新聞

台南市最長溜滑梯變「最冷」設施？ 議員要求增設滑軌提升吸引力

近年來全台各地盛行「瘋溜滑梯」，因溜滑梯不僅有各自特色和刺激感，更帶動親子休閒風潮，然而，台南永康祥合親子公園號稱擁有全...

嘉縣中埔鄉少見超級投資 東豐砸14億建廠、120職缺釋出

東豐調理食品公司在嘉義縣中埔鄉大手筆投資14億元興建新廠，這種規模的投資在鄉鎮地區相當少見，預計可創造120個在地就業機...

台南烏樹林暫置場大火、境外汙染交織空品差 連日臭味瀰漫府城引民怨

台南後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，迄今仍在殘火處理，雖現場空品監測並無超標，但台南近期各地空氣灰霧濛濛一片，不少居民...

嘉市增肌減脂賽成績亮眼 46隊揪團運動瘦出近千公斤

嘉義市政府衛生局連續 4 年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，昨日於民族國小舉行頒獎典禮，46 組團隊、近 850 名參賽者...

台大虎尾醫療大樓動土 總統：雲林鄰近縣市皆可照護

賴清德總統今天表示，台大雲林虎尾分院醫療大樓新建工程動土，象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉照護高度重視，這裡未來將是另外...

台南永康車站北側產業專區開發啟動 最快明年第二季動工

台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究案獲行政院核定，南市府也配合車站鐵路立體化及工業區轉型，透過都市計畫以市地重劃辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。