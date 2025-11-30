聽新聞
0:00 / 0:00
台南烏樹林暫置場大火、境外汙染交織空品差 連日臭味瀰漫府城引民怨
台南後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，迄今仍在殘火處理，雖現場空品監測並無超標，但台南近期各地空氣灰霧濛濛一片，不少居民更是時常半夜被臭醒，空氣中散發一股濃烈塑膠與燒焦味，也讓外界質疑全因暫置場大火所致，對此，南市環保局表示，確切原因仍在追查中。
近期不少市民在網路社群平台抱怨台南空品不佳，「已經臭了好幾天」、「東區時常能聞到煙味、聞久了真的很不舒服」、「家中空氣清淨機都要24小時打開，空氣真的髒得很明顯」，也有住永康民眾反映，「這幾天不僅要聞燒焦味，還要多聞飼料廠的惡臭味，真的受不了」。
此外，不少居民將異味來源指向已燃燒10天的後壁烏樹林暫置場大火，就連環境部長彭啓明昨下午到場關心救災救度，事後他也在社群平台坦言「現場味道不好聞」，對周邊居民造成影響，承諾會加速清除。
對此，南市環保局說明，近日受東北季風影響，境外汙染物隨風南下，加上西半部空品本就不佳，連日微感測器在善化、永康、東區等地皆出現橘色提醒與紅色警示，背景汙染濃度偏高，恐加劇民眾嗅聞到的異味。
環保局也說，烏樹林暫置場現場空品監測車提供即時空品數據，並未測得超標情形，且近期鄰近縣市都有火災發生，研判風向一路往南部吹來，都可能使空品受到影響，後續將持續釐清臭味來源，並加強稽查各工業區與上風處環境狀況，也呼籲民眾留意空品資訊，適時關窗並減少戶外活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言