台南烏樹林暫置場大火、境外汙染交織空品差 連日臭味瀰漫府城引民怨

台南後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，迄今仍在殘火處理，雖現場空品監測並無超標，但台南近期各地空氣灰霧濛濛一片，不少居民更是時常半夜被臭醒，空氣中散發一股濃烈塑膠與燒焦味，也讓外界質疑全因暫置場大火所致，對此，南市環保局表示，確切原因仍在追查中。

近期不少市民在網路社群平台抱怨台南空品不佳，「已經臭了好幾天」、「東區時常能聞到煙味、聞久了真的很不舒服」、「家中空氣清淨機都要24小時打開，空氣真的髒得很明顯」，也有住永康民眾反映，「這幾天不僅要聞燒焦味，還要多聞飼料廠的惡臭味，真的受不了」。

此外，不少居民將異味來源指向已燃燒10天的後壁烏樹林暫置場大火，就連環境部長彭啓明昨下午到場關心救災救度，事後他也在社群平台坦言「現場味道不好聞」，對周邊居民造成影響，承諾會加速清除。

對此，南市環保局說明，近日受東北季風影響，境外汙染物隨風南下，加上西半部空品本就不佳，連日微感測器在善化、永康、東區等地皆出現橘色提醒與紅色警示，背景汙染濃度偏高，恐加劇民眾嗅聞到的異味。