快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台南烏樹林暫置場大火、境外汙染交織空品差 連日臭味瀰漫府城引民怨

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南近期各地空氣飄散一股異味，不少居民將異味來源指向已燃燒10天的後壁烏樹林暫置場大火，對此，環保局強調，烏樹林暫置場現場空品監測車提供即時空品數據，並未測得超標情形，異味確切原因將持續追查。圖／本報系資料照
台南近期各地空氣飄散一股異味，不少居民將異味來源指向已燃燒10天的後壁烏樹林暫置場大火，對此，環保局強調，烏樹林暫置場現場空品監測車提供即時空品數據，並未測得超標情形，異味確切原因將持續追查。圖／本報系資料照

台南後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，迄今仍在殘火處理，雖現場空品監測並無超標，但台南近期各地空氣灰霧濛濛一片，不少居民更是時常半夜被臭醒，空氣中散發一股濃烈塑膠與燒焦味，也讓外界質疑全因暫置場大火所致，對此，南市環保局表示，確切原因仍在追查中。

近期不少市民在網路社群平台抱怨台南空品不佳，「已經臭了好幾天」、「東區時常能聞到煙味、聞久了真的很不舒服」、「家中空氣清淨機都要24小時打開，空氣真的髒得很明顯」，也有住永康民眾反映，「這幾天不僅要聞燒焦味，還要多聞飼料廠的惡臭味，真的受不了」。

此外，不少居民將異味來源指向已燃燒10天的後壁烏樹林暫置場大火，就連環境部長彭啓明昨下午到場關心救災救度，事後他也在社群平台坦言「現場味道不好聞」，對周邊居民造成影響，承諾會加速清除。

對此，南市環保局說明，近日受東北季風影響，境外汙染物隨風南下，加上西半部空品本就不佳，連日微感測器在善化、永康、東區等地皆出現橘色提醒與紅色警示，背景汙染濃度偏高，恐加劇民眾嗅聞到的異味。

環保局也說，烏樹林暫置場現場空品監測車提供即時空品數據，並未測得超標情形，且近期鄰近縣市都有火災發生，研判風向一路往南部吹來，都可能使空品受到影響，後續將持續釐清臭味來源，並加強稽查各工業區與上風處環境狀況，也呼籲民眾留意空品資訊，適時關窗並減少戶外活動。

台南近期各地空氣灰霧濛濛一片，不少居民更是時常半夜被臭醒，空氣中散發一股濃烈塑膠與燒焦味，對此，環保局表示，確切原因追查中。記者萬于甄／攝影
台南近期各地空氣灰霧濛濛一片，不少居民更是時常半夜被臭醒，空氣中散發一股濃烈塑膠與燒焦味，對此，環保局表示，確切原因追查中。記者萬于甄／攝影

環保局 台南

延伸閱讀

台南烏樹林廢棄物大火燒9天仍未滅 1原因未大量澆水

台南烏樹林暫置場悶燒 彭啓明：不排除直升機協助

台南烏樹林暫置場「燃燒高度再降1公尺」 空品水質檢測出爐

台南烏樹林暫置場大火掀外界疑慮 市府否認故意縱火圖利

相關新聞

台南市最長溜滑梯變「最冷」設施？ 議員要求增設滑軌提升吸引力

近年來全台各地盛行「瘋溜滑梯」，因溜滑梯不僅有各自特色和刺激感，更帶動親子休閒風潮，然而，台南永康祥合親子公園號稱擁有全...

嘉縣中埔鄉少見超級投資 東豐砸14億建廠、120職缺釋出

東豐調理食品公司在嘉義縣中埔鄉大手筆投資14億元興建新廠，這種規模的投資在鄉鎮地區相當少見，預計可創造120個在地就業機...

台南烏樹林暫置場大火、境外汙染交織空品差 連日臭味瀰漫府城引民怨

台南後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，迄今仍在殘火處理，雖現場空品監測並無超標，但台南近期各地空氣灰霧濛濛一片，不少居民...

嘉市增肌減脂賽成績亮眼 46隊揪團運動瘦出近千公斤

嘉義市政府衛生局連續 4 年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，昨日於民族國小舉行頒獎典禮，46 組團隊、近 850 名參賽者...

台大虎尾醫療大樓動土 總統：雲林鄰近縣市皆可照護

賴清德總統今天表示，台大雲林虎尾分院醫療大樓新建工程動土，象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉照護高度重視，這裡未來將是另外...

台南永康車站北側產業專區開發啟動 最快明年第二季動工

台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究案獲行政院核定，南市府也配合車站鐵路立體化及工業區轉型，透過都市計畫以市地重劃辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。