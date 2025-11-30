快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

嘉市增肌減脂賽成績亮眼 46隊揪團運動瘦出近千公斤

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義就業中心榮獲「體脂率減少」團體獎第一名。圖／嘉義市政府提供
嘉義就業中心榮獲「體脂率減少」團體獎第一名。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府衛生局連續 4 年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，昨日於民族國小舉行頒獎典禮，46 組團隊、近 850 名參賽者齊聚分享健康成果。今年成績亮眼，總減重達 958 公斤，充分展現職場揪團運動的力量。

衛生局長廖育瑋指出，依教育部體育署 2024年調查，國人 BMI 過高或肥胖率平均 39.6%，嘉義市為 36.5%，為全國第2低，顯示推動運動與健康促進成效明顯。增肌減脂競賽邁入第 4 年，報名踴躍，評比以「肌肉量增加」及「體脂率減少」為指標，並增設「特別獎」及「熱心服務獎」鼓勵突破與帶隊者。

團體獎部分，台電嘉義區營業處奪下「肌肉量增加最多」冠軍；嘉義就業中心則獲「體脂率減少最多」第一名。個人最大亮點為嘉義高工教師阮琡婷，以「增肌 20.4%、減脂 33.2%」勇奪 4 項大獎，成為本屆最佳典範。

衛生局表示，將持續推動職場揪團運動，擴散健康正能量，與市民共同打造更健康幸福的嘉義市。

台電公司嘉義區營業處榮獲「肌肉增加」團體獎第一名。圖／嘉義市政府提供
台電公司嘉義區營業處榮獲「肌肉增加」團體獎第一名。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府衛生局連續 4 年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，於民族國小舉行頒獎典禮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府衛生局連續 4 年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，於民族國小舉行頒獎典禮。圖／嘉義市政府提供

嘉義 衛生局 運動

延伸閱讀

還未普發6千元先現人口紅利 嘉市議員指不到1個月人口遷入近千人

嘉市資源回收暫置場大火 環保局長提加速去化防災減量3項解方

嘉市議員反映交通行控跟不上智慧時代 交通處長啟動AI交通升級

嘉市孕婦腹痛急產 寶寶等不及消防員梯間順利接生

相關新聞

台南市最長溜滑梯變「最冷」設施？ 議員要求增設滑軌提升吸引力

近年來全台各地盛行「瘋溜滑梯」，因溜滑梯不僅有各自特色和刺激感，更帶動親子休閒風潮，然而，台南永康祥合親子公園號稱擁有全...

台南烏樹林暫置場大火、境外汙染交織空品差 連日臭味瀰漫府城引民怨

台南後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，迄今仍在殘火處理，雖現場空品監測並無超標，但台南近期各地空氣灰霧濛濛一片，不少居民...

嘉市增肌減脂賽成績亮眼 46隊揪團運動瘦出近千公斤

嘉義市政府衛生局連續 4 年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，昨日於民族國小舉行頒獎典禮，46 組團隊、近 850 名參賽者...

台大虎尾醫療大樓動土 總統：雲林鄰近縣市皆可照護

賴清德總統今天表示，台大雲林虎尾分院醫療大樓新建工程動土，象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉照護高度重視，這裡未來將是另外...

台南永康車站北側產業專區開發啟動 最快明年第二季動工

台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究案獲行政院核定，南市府也配合車站鐵路立體化及工業區轉型，透過都市計畫以市地重劃辦理...

13國選手1611名跑者競速嘉義雙潭馬拉松 百萬獎金引爆城市運動觀光

「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今天清晨在嘉義市立KANO棒球場熱血起跑，吸引來自13國、54名國際菁英選手共1611名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。