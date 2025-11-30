嘉市增肌減脂賽成績亮眼 46隊揪團運動瘦出近千公斤

嘉義市政府衛生局連續 4 年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，昨日於民族國小舉行頒獎典禮，46 組團隊、近 850 名參賽者齊聚分享健康成果。今年成績亮眼，總減重達 958 公斤，充分展現職場揪團運動的力量。

衛生局長廖育瑋指出，依教育部體育署 2024年調查，國人 BMI 過高或肥胖率平均 39.6%，嘉義市為 36.5%，為全國第2低，顯示推動運動與健康促進成效明顯。增肌減脂競賽邁入第 4 年，報名踴躍，評比以「肌肉量增加」及「體脂率減少」為指標，並增設「特別獎」及「熱心服務獎」鼓勵突破與帶隊者。

團體獎部分，台電嘉義區營業處奪下「肌肉量增加最多」冠軍；嘉義就業中心則獲「體脂率減少最多」第一名。個人最大亮點為嘉義高工教師阮琡婷，以「增肌 20.4%、減脂 33.2%」勇奪 4 項大獎，成為本屆最佳典範。