嘉市增肌減脂賽成績亮眼 46隊揪團運動瘦出近千公斤
嘉義市政府衛生局連續 4 年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，昨日於民族國小舉行頒獎典禮，46 組團隊、近 850 名參賽者齊聚分享健康成果。今年成績亮眼，總減重達 958 公斤，充分展現職場揪團運動的力量。
衛生局長廖育瑋指出，依教育部體育署 2024年調查，國人 BMI 過高或肥胖率平均 39.6%，嘉義市為 36.5%，為全國第2低，顯示推動運動與健康促進成效明顯。增肌減脂競賽邁入第 4 年，報名踴躍，評比以「肌肉量增加」及「體脂率減少」為指標，並增設「特別獎」及「熱心服務獎」鼓勵突破與帶隊者。
團體獎部分，台電嘉義區營業處奪下「肌肉量增加最多」冠軍；嘉義就業中心則獲「體脂率減少最多」第一名。個人最大亮點為嘉義高工教師阮琡婷，以「增肌 20.4%、減脂 33.2%」勇奪 4 項大獎，成為本屆最佳典範。
衛生局表示，將持續推動職場揪團運動，擴散健康正能量，與市民共同打造更健康幸福的嘉義市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言