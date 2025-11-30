台大虎尾醫療大樓動土 總統：雲林鄰近縣市皆可照護

快訊

中央社／ 雲林縣30日電
台大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓（含污水處理廠）新建工程30日舉行動土典禮，賴清德總統（左4）、雲林縣長張麗善（左2）、台大校長陳文章（左3）、民進黨立委劉建國（左5）等人參加動土儀式。中央社
台大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓（含污水處理廠）新建工程30日舉行動土典禮，賴清德總統（左4）、雲林縣長張麗善（左2）、台大校長陳文章（左3）、民進黨立委劉建國（左5）等人參加動土儀式。中央社

賴清德總統今天表示，台大雲林虎尾分院醫療大樓新建工程動土，象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉照護高度重視，這裡未來將是另外一座醫學中心，鄰近雲林縣市的民眾都可以受到照顧。

台大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓（含污水處理廠）新建工程今天舉行動土典禮，賴總統、行政院政務委員陳時中、民進黨立委劉建國、國民黨立委丁學忠、張嘉郡、許宇甄、雲林縣長張麗善與台灣大學校長陳文章等人皆出席。工程預計118年底完工，未來將成為重症醫療與教學研究中心。

賴總統致詞說，台大醫院雲林分院，未來是在雲林的另外一座醫學中心，不僅能夠照顧雲林縣民，鄰近雲林縣市的民眾都可以來就醫。

賴總統特別感謝張麗善與縣府團隊的幫忙，對整個工程建設有莫大的幫助。他也肯定劉建國委員從2019年一路以來幫忙台大醫院、中央、地方共同溝通協調解決問題。

賴總統也提到在擔任成大住院醫師的時候，他在急診室常常接到來自雲林鄉親因重大急症送到成大醫院急診，因為路途遙遠、時間耽擱來到急診已經來不及，又或是來得及住到加護病房、普通病房，看到雲林家屬來回奔波很不捨。

因此，當年劉建國跟時任總統蔡英文報告，他就毫無猶豫地支持這項工程，但工程預算卻不斷增加，不知道是不是劉建國委員的「步數」，劉建國開始只說需新台幣60億，但再追加至70幾億、90億，現在已經到129億元，不過中央絕對全力支持。

賴總統還當眾稱讚陳文章，說陳文章不僅僅支持雲林台大醫院，陳文章最近在做一件對未來台灣發展很有幫助的事情，找企業界、世界的諾貝爾獎得主組成的基金會，在推動「台灣橋樑計畫」，預計今年跟明年會有31位諾貝爾獎的得主來到台灣，跟學生教學、跟研究者、教授互動，這對台灣的研究有很大的幫忙。

賴總統說，為這項計畫，他在總統府宣告，未來30年這個世代，台灣要在醫學、物理、化學的領域，至少要得到3個諾貝爾獎，這是大家共同的目標。

賴總統稍早也至雲林褒忠聚保宮參拜蕭府太傅，祈求台灣國泰民安、四時無災，並獻匾一面「百禱百應」；彰顯蕭府太傅神威顯赫、香火鼎盛。

