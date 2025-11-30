快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

嘉義建城321 志工來+1！1600名志工齊聚宣示響應IVY 2026

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市建城320+1延續感動，1600志工熱力踩街。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建城320+1延續感動，1600志工熱力踩街。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今天在文化公園舉辦「嘉義建城321，諸羅志工來+1」114年度慶祝國際志工日活動，串聯「建城320+1」系列慶典。市長黃敏惠帶領全市各目的事業主管機關及志願服務運用單位共1600名志工齊聚，並完成響應2026「國際志工永續發展年」（IVY 2026）宣示儀式。

黃敏惠表示，嘉義市1萬2184名志工長年在城市每個角落默默付出，是城市持續「+1」的力量，並邀請市民共同延續善意、迎向永續未來。今年活動安排繽紛踩街，志工以創意造型、標語與特色道具沿街展演，展現團隊多元與熱情。

社會處表示，此次宣示影片將提供志願服務國際交流協會，串聯全國影像後，由國際志工協會與聯合國志工組織向全球發布，讓世界看見台灣志工的力量。

嘉義市將於12月12日至28日舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」，市府強調志工在大型活動中皆是不可或缺的能量支柱，將持續推動志願服務，讓「諸羅志工來+1」精神在城市各場域持續擴散。

諸羅志工來+1，嘉義市1600名志工大會師迎向永續。圖／嘉義市政府提供
諸羅志工來+1，嘉義市1600名志工大會師迎向永續。圖／嘉義市政府提供
諸羅志工來+1，嘉義市1600名志工大會師迎向永續。圖／嘉義市政府提供
諸羅志工來+1，嘉義市1600名志工大會師迎向永續。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建城320+1延續感動，1600志工熱力踩街。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建城320+1延續感動，1600志工熱力踩街。圖／嘉義市政府提供

嘉義 永續 黃敏惠

延伸閱讀

國民黨嘉義市長人選遲未定 組發會主委參加黨慶說話了

嘉市普發加碼6000期程受關注 黃敏惠：力拚農曆年前完成

行政院版財劃法出爐 黃敏惠、張麗善各有建議主張

嘉市加碼普發6千議員緊盯何時發 黃敏惠：財源沒問題流程跑完就上路

相關新聞

台南市最長溜滑梯變「最冷」設施？ 議員要求增設滑軌提升吸引力

近年來全台各地盛行「瘋溜滑梯」，因溜滑梯不僅有各自特色和刺激感，更帶動親子休閒風潮，然而，台南永康祥合親子公園號稱擁有全...

台南烏樹林暫置場大火、境外汙染交織空品差 連日臭味瀰漫府城引民怨

台南後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，迄今仍在殘火處理，雖現場空品監測並無超標，但台南近期各地空氣灰霧濛濛一片，不少居民...

嘉市增肌減脂賽成績亮眼 46隊揪團運動瘦出近千公斤

嘉義市政府衛生局連續 4 年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，昨日於民族國小舉行頒獎典禮，46 組團隊、近 850 名參賽者...

台大虎尾醫療大樓動土 總統：雲林鄰近縣市皆可照護

賴清德總統今天表示，台大雲林虎尾分院醫療大樓新建工程動土，象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉照護高度重視，這裡未來將是另外...

台南永康車站北側產業專區開發啟動 最快明年第二季動工

台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究案獲行政院核定，南市府也配合車站鐵路立體化及工業區轉型，透過都市計畫以市地重劃辦理...

13國選手1611名跑者競速嘉義雙潭馬拉松 百萬獎金引爆城市運動觀光

「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今天清晨在嘉義市立KANO棒球場熱血起跑，吸引來自13國、54名國際菁英選手共1611名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。