嘉義建城321 志工來+1！1600名志工齊聚宣示響應IVY 2026

嘉義市政府今天在文化公園舉辦「嘉義建城321，諸羅志工來+1」114年度慶祝國際志工日活動，串聯「建城320+1」系列慶典。市長黃敏惠帶領全市各目的事業主管機關及志願服務運用單位共1600名志工齊聚，並完成響應2026「國際志工永續發展年」（IVY 2026）宣示儀式。

黃敏惠表示，嘉義市1萬2184名志工長年在城市每個角落默默付出，是城市持續「+1」的力量，並邀請市民共同延續善意、迎向永續未來。今年活動安排繽紛踩街，志工以創意造型、標語與特色道具沿街展演，展現團隊多元與熱情。

社會處表示，此次宣示影片將提供志願服務國際交流協會，串聯全國影像後，由國際志工協會與聯合國志工組織向全球發布，讓世界看見台灣志工的力量。