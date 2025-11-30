台南推虱目魚美食 助養殖業風災後穩定產銷

台南市政府農業局協助行銷在地生產虱目魚，今天在安南區四草大眾廟舉辦今年第2場產業文化活動，邀請優質商家展售虱目粥、虱目魚香腸等美食，搭配食漁教育體驗推廣產業價值。

今年7月丹娜絲風災造成台南養殖漁業受損，市府農業局積極協助漁民復養及協助穩定產銷機制，降低漁民損失。繼16日在北門區舉辦首場虱目魚產業文化活動後，今天移師安南區辦理第2場次，規劃虱目魚特產市集、食漁教育體驗、虱目魚摺紙及創意彩繪、台江觀光船遊程等內容。

台南市農業局簡任技正張順得在開幕儀式致詞表示，虱目魚是台南最具特色漁產之一，400年來與府城歷史文化互相結合。今天在市集中邀請優質虱目魚產銷班及商家展售虱目魚香腸、虱目魚酥、香菇虱目魚丸、魚鬆捲心酥等美食，並舉辦消費積點可現場兌換虱目魚粥或虱目魚丸湯。

他說，食漁教育體驗包括虱目魚摺紙DIY與創意彩繪，讓小朋友在實際製作中觀察魚體外型，感受漁村文化與美感創作結合，並透過基本虱目魚小知識教育，向民眾介紹虱目魚外型特色、生活環境與在地養殖文化。

台南市農業局提供資料指出，除產業文化活動，市府與台南市農會及5家飯店業者合作推出「虱目魚入菜」活動，11月16日起至12月15日止，民眾可於期間內至合作飯店消費品嘗多種創意美味兼具的虱目魚料理。