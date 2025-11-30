快訊

台南市最長溜滑梯變「最冷」設施？ 議員要求增設滑軌提升吸引力

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南永康祥合親子公園內擁有號稱全市最長的地景式磨石子溜滑梯，但因易造成孩童褲子破損，如今幾乎無人使用，有議員建議在公園內增設滑軌設施，增加公園趣味性。記者萬于甄／攝影
台南永康祥合親子公園內擁有號稱全市最長的地景式磨石子溜滑梯，但因易造成孩童褲子破損，如今幾乎無人使用，有議員建議在公園內增設滑軌設施，增加公園趣味性。記者萬于甄／攝影

近年來全台各地盛行「瘋溜滑梯」，因溜滑梯不僅有各自特色和刺激感，更帶動親子休閒風潮，然而，台南永康祥合親子公園號稱擁有全市最長的溜滑梯，但如今卻幾乎無人使用，有議員建議在公園內增設滑軌設施，增加趣味性。

台南永康祥合公園啟用迄今約5年，為住商蛋黃區中罕見少有的林木茂密公園，市府當年斥資2.74億經費，設計保留教會原有十字教堂地基、受洗池、吊橋遺址等歷史意象，其中更打造12.5公尺、堪稱台南市最長的溜滑梯，但卻因該設施易導致兒童褲子損壞，不再受親子青睞。

市議員林冠維表示，永康祥合公園是市府花費鉅資興建，園內擁有全市最長的溜滑梯，但該設施為地景式磨石子溜滑梯，存在安全疑慮，許多兒童溜下來後卻發現「褲底破洞」，且滑下來相當危險，目前幾乎無人使用，周邊更是雜草叢生。

他提到，該處公園常有親子活動，已會同里長爭取增設其他兒童特色滑軌，預估經費約600萬，已請公所提報工務局，另外，永康探索公園內的特色兒童遊具一樣明顯不足，不少家長同樣強烈要求增設滑軌設施，盼市府能多加支持。

對此，工務局回應，祥和公園未來也將進行相關水利設施工程，初步評估尚無衝突，現階段會先請區公所協助規畫設計，後續若待規畫設計可行，會盡速展開設施設置，永康探索公園也會盡速辦理，讓親子前往公園遊憩能有更多豐富的選擇性。

溜滑梯 親子 設計

