台南永康車站北側產業專區開發啟動 最快明年第二季動工

台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究案獲行政院核定，南市府也配合車站鐵路立體化及工業區轉型，透過都市計畫以市地重劃辦理「永康車站北側產業專用區」整體開發，目前地上物查估及造冊已完成並公告，預計明年1月底前完成補償費發放，最快明年第2季可望開工。

地政局指出，永康車站北側產業專用區緊鄰永康車站、永康交流道及臺1線永康中正南路等，擁有交通便捷之利，且市地重劃開發完成後，將轉型為具研發及商業所需的產業專區，帶動整體經濟效益，而未來車站立體化後可發揮車站服務及旅運服務機能，提升周遭生活環境機能。

地政局說明，該區內政部今年4月已核定重劃計畫，今年5月至6月期間，市府也已公告重劃計畫書圖，目前地上物查估及造冊均已完成，土地改良物拆遷補償清冊即日起至12月29日公告，預計明年1月底前完成補償費發放撥款，市地重劃工程可望明年第2季開工，2028年完工。

地政局表示，為便利民眾申領，將提供補償費匯款服務，地上物所有權人可在公告期間內檢具應備文件，12月22日前郵寄補償費申請文件或親送至永華市政中心，經審查符合領取資格者，補償費可優先匯入帳戶，另外，地上物則限期在明年3月底前完成自行拆遷。