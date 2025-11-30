快訊

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

13國選手1611名跑者競速嘉義雙潭馬拉松 百萬獎金引爆城市運動觀光

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國際13國菁英齊聚嘉義，雙潭馬拉松AIMS認證開跑。圖／嘉義市政府提供
國際13國菁英齊聚嘉義，雙潭馬拉松AIMS認證開跑。圖／嘉義市政府提供

「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今天清晨在嘉義市立KANO棒球場熱血起跑，吸引來自13國、54名國際菁英選手共1611名跑者共襄盛舉，賽事不僅取得國際馬拉松暨公路跑協會（AIMS）正式賽道認證，總獎金更高達104萬6000元，成為年底最受矚目的城市路跑盛會，帶動嘉義市運動觀光經濟持續升温。

雙潭馬拉松以蘭潭與仁義潭為核心賽道，跑者在競速中能一覽嘉義市後花園的自然景致與人文風貌，感受城市躍動氛圍。賽道除通過AIMS精準丈量外，也同步依世界田徑總會標準辦理，兼具專業、安全與國際規格；賽事同時導入永續精神，並向亞太超馬賽事聯盟（AOUA）申請永續銅標。

市長黃敏惠表示，雙潭馬拉松是「菁英中的菁英」，選手需符合嚴格成績門檻才能參賽。感謝警察局跨縣市協力、160多名裁判及志工團隊投入，使賽事能以專業、安全、規模化的方式呈現。她期盼藉由高水準國際賽事，持續帶動嘉義市運動產業與觀光經濟，讓更多跑者認識嘉義城市魅力。

教育處長郭添財指出，本屆賽事吸引13國菁英跑者共襄盛舉，顯示嘉義市國際能見度持續提升。賽事全程依中華田協指導辦理，包含成績認證與技術作業，確保賽事專業度達到國際級水準，也展現嘉義以開放、共融的精神迎接世界。

教育處表示，本屆賽事區分全馬及半馬男女組，獎金總額超過百萬元，為國內跑界少見的高額規格。賽道路線串接雙潭，沿線可欣賞生態、人文與城市綠帶，是最能展現嘉義城市品牌力的代表性賽道。

本屆嘉義雙潭馬拉松菁英賽不僅是年度跑界焦點，更是嘉義城市形象的重要展演，透過專業賽事與觀光元素結合，讓世界看見嘉義的活力、韌性與國際水準。

1611名跑者、13國菁英同場競速，嘉義雙潭馬拉松AIMS認證加持、獎金破百萬。圖／嘉義市政府提供
1611名跑者、13國菁英同場競速，嘉義雙潭馬拉松AIMS認證加持、獎金破百萬。圖／嘉義市政府提供
雙潭馬拉松AIMS認證開跑，嘉義市長黃敏惠鳴槍起跑。圖／嘉義市政府提供
雙潭馬拉松AIMS認證開跑，嘉義市長黃敏惠鳴槍起跑。圖／嘉義市政府提供

馬拉松 嘉義 菁英

延伸閱讀

趁前女友病弱襲胸！嘉義男深夜伸手猥褻判8月

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

國民黨嘉義市長人選遲未定 組發會主委參加黨慶說話了

國民黨辦黨慶 嘉義男網嗆「備一卡車爛雞蛋豬屎」被捕

相關新聞

台南市最長溜滑梯變「最冷」設施？ 議員要求增設滑軌提升吸引力

近年來全台各地盛行「瘋溜滑梯」，因溜滑梯不僅有各自特色和刺激感，更帶動親子休閒風潮，然而，台南永康祥合親子公園號稱擁有全...

台南永康車站北側產業專區開發啟動 最快明年第二季動工

台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究案獲行政院核定，南市府也配合車站鐵路立體化及工業區轉型，透過都市計畫以市地重劃辦理...

13國選手1611名跑者競速嘉義雙潭馬拉松 百萬獎金引爆城市運動觀光

「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今天清晨在嘉義市立KANO棒球場熱血起跑，吸引來自13國、54名國際菁英選手共1611名...

嘉縣水上12青年返鄉寫傳奇！仙草節登場 地方創生能量大爆發

嘉義縣水上鄉公所今天於溪東公園舉辦《青年返鄉誌》新書發表會，首次自力出版，收錄12名深耕在地的青年創業與就業故事，並與「...

千元即可認股！全台千名花生股東 聚虎尾採收

雲林縣是國內花生最大產區，虎尾鎮是主產地之一，為推廣在地優質花生，虎尾鎮農會8年前起開放各地民眾「認股」當花生田股東，可...

一次吃遍10鄉鎮市 雲林最大規模食農餐桌搶訂一空

雲林縣農會今與縣府首度舉辦全縣規模最大食農教育活動「雲林感謝季 山海食艷室」，有闖關體驗，集結全縣20鄉鎮市食材舉辦食農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。