13國選手1611名跑者競速嘉義雙潭馬拉松 百萬獎金引爆城市運動觀光
「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今天清晨在嘉義市立KANO棒球場熱血起跑，吸引來自13國、54名國際菁英選手共1611名跑者共襄盛舉，賽事不僅取得國際馬拉松暨公路跑協會（AIMS）正式賽道認證，總獎金更高達104萬6000元，成為年底最受矚目的城市路跑盛會，帶動嘉義市運動觀光經濟持續升温。
雙潭馬拉松以蘭潭與仁義潭為核心賽道，跑者在競速中能一覽嘉義市後花園的自然景致與人文風貌，感受城市躍動氛圍。賽道除通過AIMS精準丈量外，也同步依世界田徑總會標準辦理，兼具專業、安全與國際規格；賽事同時導入永續精神，並向亞太超馬賽事聯盟（AOUA）申請永續銅標。
市長黃敏惠表示，雙潭馬拉松是「菁英中的菁英」，選手需符合嚴格成績門檻才能參賽。感謝警察局跨縣市協力、160多名裁判及志工團隊投入，使賽事能以專業、安全、規模化的方式呈現。她期盼藉由高水準國際賽事，持續帶動嘉義市運動產業與觀光經濟，讓更多跑者認識嘉義城市魅力。
教育處長郭添財指出，本屆賽事吸引13國菁英跑者共襄盛舉，顯示嘉義市國際能見度持續提升。賽事全程依中華田協指導辦理，包含成績認證與技術作業，確保賽事專業度達到國際級水準，也展現嘉義以開放、共融的精神迎接世界。
教育處表示，本屆賽事區分全馬及半馬男女組，獎金總額超過百萬元，為國內跑界少見的高額規格。賽道路線串接雙潭，沿線可欣賞生態、人文與城市綠帶，是最能展現嘉義城市品牌力的代表性賽道。
本屆嘉義雙潭馬拉松菁英賽不僅是年度跑界焦點，更是嘉義城市形象的重要展演，透過專業賽事與觀光元素結合，讓世界看見嘉義的活力、韌性與國際水準。
