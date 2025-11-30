嘉縣水上12青年返鄉寫傳奇！仙草節登場 地方創生能量大爆發
嘉義縣水上鄉公所今天於溪東公園舉辦《青年返鄉誌》新書發表會，首次自力出版，收錄12名深耕在地的青年創業與就業故事，並與「第三屆仙草柔軟節」同日登場，讓產業、文化與返鄉能量一次被看見，展現水上鄉蓬勃的創生實力。
《青年返鄉誌》呈現農業、文創、餐飲等多元產業的青年身影，包括以智慧科技翻轉傳統農業的「科技農夫」、以「紅骨仙草」打造年輕化甜點品牌的青年團隊、導入管理與行銷思維活化家族產業的新世代接班人。縣長翁章梁指出，書中能量十足，不少外地青年甚至因熱愛水上而移居定居，例如咖啡職人、個性畫框創作者、原住民青年及跨縣市務農青年等，都在水上找到新舞台，「讓更多人看到水上的可能」。
鄉長林湘亭表示，水上仙草為全台第二大種植區、南台灣第一大產區，且是獨有的「紅骨仙草」，與新竹關西品種截然不同。仙草花為紫色的特色，也成為今年仙草節亮點。今年活動更由市集攤商研發創新仙草料理及文創商品，並結合阮劇團演出，讓民眾從吃、看、玩全面認識水上。
林湘亭說，鄉公所推動「青年棲聚水上」願景，新書記錄的故事不只具參考價值，更是返鄉與移居青年的力量象徵。未來將持續以仙草節等活動串聯在地產業與觀光，讓更多青年與旅人看見水上的新動能，攜手打造地方創生的新頁。
