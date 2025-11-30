聽新聞
千元即可認股！全台千名花生股東 聚虎尾採收

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
虎尾鎮農會8年前開放各地民眾「認股」當花生田股東，股東人數從百餘人成長到今年已逾千人。記者陳雅玲／攝影
虎尾鎮農會8年前開放各地民眾「認股」當花生田股東，股東人數從百餘人成長到今年已逾千人。記者陳雅玲／攝影

雲林縣是國內花生最大產區，虎尾鎮是主產地之一，為推廣在地優質花生，虎尾鎮農會8年前起開放各地民眾「認股」當花生田股東，可體驗採收樂趣，股東人數從百餘人成長到今年已逾千人，昨天一千多名來自各地的股東下田採花生，感受農民豐收喜悅，總幹事蔡武吉表示，盼藉此擦亮「虎霸王」花生品牌。

雲林縣花生種植面積超過1.4萬公頃，產量占全國8成，近日進入採收期，蔡武吉表示，今年花生產量持平，虎尾產地收購價每台斤約45元，價格穩定。

虎尾農會為推廣花生，與農民契作履歷花生，面積已逾200公頃，並推出自有品牌「虎霸王」系列產品，為讓各地民眾認識虎尾花生產業，8年前農會首度開放民眾「認股」當花生田股東。

蔡武吉說，1千元可認1股8坪大的花生田，開放4人體驗採收、品嘗在地美食，最初僅有股東100多人，至今股東已逾千人，認股面積達0.4公頃，昨天來自新北、台中、台南等地的股東齊聚採收，才剛採收完，已有民眾迫不及待想要報名明年繼續當股東。

虎尾鎮農會以高於產地價格，保價收購契作花生，研發各項花生加工產品，甚至自己打造生產線，從採收、加工生產一條龍作業，經營超市自產自銷，蔡武吉說，花生產品占農會農產品收入85%，以有履歷認證的「虎霸王」系列產品銷售最佳，花生股東會活動即是為擦亮虎霸王品牌而生，盼更多人認識虎尾的優質花生產業。

