一次吃遍10鄉鎮市 雲林最大規模食農餐桌搶訂一空

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣農會今晚舉辦食農餐桌，集結20鄉鎮市特色食材，260席位搶訂一空。記者陳雅玲／攝影
雲林縣農會今晚舉辦食農餐桌，集結20鄉鎮市特色食材，260席位搶訂一空。記者陳雅玲／攝影

雲林縣農會今與縣府首度舉辦全縣規模最大食農教育活動「雲林感謝季 山海食艷室」，有闖關體驗，集結全縣20鄉鎮市食材舉辦食農餐桌，席開260席次，有民眾專程從北部來參加，縣農會總幹事陳志揚表示，餐桌食材附上QRCODE供消費者即時查詢食材來源，進而下單訂購，讓農民直接獲益。

雲林縣農會今在虎尾澄霖沉香味道森林館舉辦「山海食艷室」食農教育體驗活動，邀請連續6年入選米其林指南的膳馨民間創作料理團隊操刀，重新詮釋雲林風土，將雲林特色食材濃縮成各種佳餚，260席次早被訂購一空，甚至有北部擎亞電子企業揪團參加，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委張嘉郡及丁學忠、許宇甄等人都參加。

開席前，現場設置七大食農闖關體驗，由台南農業改良場與在地農友共同設計，透過遊戲方式呈現耕作、養殖與農產專業，「原來絲瓜花有分公母」、「小黃瓜長大不會變大黃瓜」，讓都會地區看不見的農業變得能摸、能玩、更能理解。

縣農會總幹事陳志揚表示，食農餐桌展現土地、產地與消費者之間的緊密連結，現場設置食材供應者資訊，清楚呈現每道料理的來源、生產方式與供應者背景，建立消費者對雲林農漁產的信任，進而訂購支持，活動中並播放食材溯源影片，包含蔬菜、文蛤、鰻魚、小黃瓜、小番茄、豬肉、台灣鯛、絲瓜及西螺米等食材來源，「每一口都吃得出雲林的故事。」

雲林縣今天有虎尾農會、縣農會兩場食農教育活動，陳志揚表示，早期舉辦食農教育活動，許多農民一開始意興闌珊，直到發現可以讓外地消費者走進產地，從體驗活動中認同農產品，進而消費，許多小農因此受惠，甚至開發新通路，現在多樂於參加。

張麗善說，雲林是台灣糧倉，近年透過智慧科技，提升生產效率，提供最優質的食材，當我們越了解食物從哪裡來，就越懂得珍惜，也越願意支持在地農業。

