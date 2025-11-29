張麗善國道服務區示範蔬果創意料理 推銷雲林農產

雲林縣政府今天下午在國道1號西螺服務區南站舉辦農產推廣記者會，縣長張麗善現場示範香蕉、高麗菜創意料理，將雲林最新鮮的蔬果推薦給南來北往的遊客。

張麗善透過新聞稿表示，雲林香蕉種植面積約700公頃，目前正值產季，冬季香蕉品質穩定、口感香甜；雲林也是高麗菜主要產地，高麗菜素有菜王稱號，深受一般大眾喜愛，且有「顧胃菜」之稱，目前正是品嚐高麗菜和香蕉好時機。

張麗善說，縣府今天在國道1號西螺服務區舉辦促銷活動，把產地蔬果帶進國道樞紐，縮短食物里程，以優惠價格回饋給一般民眾，包括高麗菜買一送一、香蕉超值促銷等，讓大家以最實惠的價格品嚐在地新鮮好味道。

現場活動也安排張麗善示範「蕉薯能量船」、「甘藍蕉點大阪燒」等香蕉與高麗菜創意料理，凸顯當令食材入菜，從點心到家常菜的多元應用。

張麗善表示，這些料理做法簡單，不僅能增添家庭料理的樂趣，也能讓主婦更輕鬆做出美味佳餚與家人共享。

雲林縣農業處長魏勝德表示，今年7月雖歷經風災衝擊，但果農及菜農於災後迅速復耕、精準管理，產地供應已恢復穩定、品質優良；除國道1號西螺服務區外，台61線雲林口湖休息站及新竹新豐休息站等據點也可買到雲林產地直送香蕉，縣府持續透過跨通路上架等措施，提升農民收益。